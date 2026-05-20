Van der Vaart wekt ergernis bij Studio Voetbal: "Was hij dronken?"
Peter Bosz was zondagavond te gast bij de uitzending van Studio Voetbal. De trainer van PSV zat aan tafel met presentator Sjoerd van Ramshorst en analytici Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen, Theo Janssen en Rafael van der Vaart. Laatstgenoemde maakte op velen een verwarde indruk.
Er werd zelfs de indruk gewekt dat de oud-speler van onder meer Ajax dronken aan tafel zat. "Was die dikke oliebol nou gewoon dronken bij Studio Voetbal?", vraagt een PSV-fan zich af op X. "Wat ben ik blij dat dit programma voorbij is zeg. Had er maar betere analisten neergezet."
Hij is niet de enige. "Heeft van der Vaart al wat pilsjes op? Komt bijzonder onscherp en kwakkelend over", reageert een ander. En: "Er werd bewezen waarom het prima is dat Studio Voetbal stopt. Je laat een dronken Van der Vaart raaskallen en het hele programma naar zich toetrekken."
Ook bij Vandaag Inside ging het over de uitzending met Rafael van der Vaart. "Een drankje kan verkeerd vallen hoor, daar weet ik alles van", zegt René van der Gijp gekscherend.
Johan Derksen geeft aan dat bij Sport aan Tafel, een voorganger van Studio Voetbal, analisten als Jean Nelissen, Hugo Camps en Koos Postema regelmatig dronken aan tafel zaten. "Hugo had een glas met wat water leek, maar dat was wodka, die sloegen we gewoon over want daar kwam niks zinnigs meer uit", aldus Derksen.
