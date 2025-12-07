Van der Vaart wijst Ajax af: "Het gaat me aan het hart, maar..."

Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Thomas
bron: ESPN
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart heeft duidelijk gemaakt dat hij momenteel geen interesse heeft in een functie bij zijn oude club Ajax. De oud-international, die jarenlang furore maakte in Amsterdam, leeft mee met de malaise waarin de club verkeert, maar houdt de deur naar een rol achter de schermen voorlopig dicht.

"Ik ben oud-voetballer, ik kom vaak hier en het gaat me aan het hart. Nou, dat waren de clichés", zucht Van der Vaart in gesprek met ESPN. Ondanks zijn betrokkenheid bij Ajax ziet hij zichzelf niet als degene die de boel moet komen redden. "Ik ben niet iemand die gaat solliciteren of gaat vertellen wat wel en niet moet. Ik neem aan dat er nu mensen aan de macht zijn die heus wel weten dat er wat moet gebeuren. Dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Wat op dit moment op het veld staat, moet écht beter."

Van der Vaart's oud-ploeggenoot Wesley Sneijder liet eerder weten wél open te staan voor een functie binnen de club. Van der Vaart erkent dat veel oud-spelers iets willen betekenen. "Uiteindelijk willen we Ajax allemaal helpen," zegt hij. "Maar in welke rol moet je zelf uitvinden. Daar ben je uiteindelijk nog jong en leergierig in, dus dan is het kijken wat bij je past."

Toch is het voor Van der Vaart voorlopig geen optie. "Ik heb op dit moment zo’n lekker leven, dus dan zeg ik nee als ik heel eerlijk ben," besluit hij.

Kaj Sierhuis en Mohamed Ihattaren

Oud-Ajacied heeft mediaverbod: "Komt zoveel af op die jongen"

Youri Baas baalt

X ontploft vanwege Ajacied die Klassieker mist: "Wat een kleuterklas"

Rafael van der Vaart
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

