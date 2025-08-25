Van der Vaart wil Ajacied in Oranje zien: "Een geweldige speler"

Rafael van der Vaart vindt dat Steven Berghuis opnieuw een plek in het Nederlands elftal verdient. Bij Studio Voetbal krijgt hij steun van Pierre van Hooijdonk, al ziet Ron Jans liever dat bondscoach Ronald Koeman inzet op een jongere generatie.

Berghuis kende met Ajax een sterke competitiestart, met één goal en twee assists in de eerste drie Eredivisie-duels. "Ik vind dat Berghuis weer terug in Oranje moet", zegt Van der Vaart. "Het is een speler met een bijzondere pass, iets wat hij tegen Heracles ook weer liet zien. Een geweldige speler, die zou ik er altijd bijnemen. Sowieso voor op de bank, want hij kan altijd openingen creëren."

Volgens Van Hooijdonk kan de Ajacied zelfs van waarde zijn als rechtsbuiten. "Je ziet dat spelers uit de as worden gehaald, omdat ze het vaak niet kunnen belopen. Bij het Nederlands elftal kan hij daar dus nog zonder meer van waarde zijn."

Trainer Ron Jans denkt er anders over. "Zeker ook omdat de rechtsback vaak weg is bij Oranje en ze zo de meeste tegendoelpunten tegen krijgen", legt de coach van FC Utrecht uit. “Berghuis is een geweldige technicus met een geweldig gevoel in zijn linkerbeen. Maar ik denk dat het Nederlands elftal nu door moet met jongere spelers."

Berghuis debuteerde in mei 2016 in Oranje. Sindsdien kwam hij tot 46 interlands, maar inmiddels is hij al een tijd niet meer in beeld. Zijn laatste interland was in september 2023.