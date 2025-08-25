Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Van der Vaart wil Ajacied in Oranje zien: "Een geweldige speler"

Amber
bron: Studio Voetbal
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart vindt dat Steven Berghuis opnieuw een plek in het Nederlands elftal verdient. Bij Studio Voetbal krijgt hij steun van Pierre van Hooijdonk, al ziet Ron Jans liever dat bondscoach Ronald Koeman inzet op een jongere generatie.

Berghuis kende met Ajax een sterke competitiestart, met één goal en twee assists in de eerste drie Eredivisie-duels. "Ik vind dat Berghuis weer terug in Oranje moet", zegt Van der Vaart. "Het is een speler met een bijzondere pass, iets wat hij tegen Heracles ook weer liet zien. Een geweldige speler, die zou ik er altijd bijnemen. Sowieso voor op de bank, want hij kan altijd openingen creëren."

Volgens Van Hooijdonk kan de Ajacied zelfs van waarde zijn als rechtsbuiten. "Je ziet dat spelers uit de as worden gehaald, omdat ze het vaak niet kunnen belopen. Bij het Nederlands elftal kan hij daar dus nog zonder meer van waarde zijn."

Trainer Ron Jans denkt er anders over. "Zeker ook omdat de rechtsback vaak weg is bij Oranje en ze zo de meeste tegendoelpunten tegen krijgen", legt de coach van FC Utrecht uit. “Berghuis is een geweldige technicus met een geweldig gevoel in zijn linkerbeen. Maar ik denk dat het Nederlands elftal nu door moet met jongere spelers."

Berghuis debuteerde in mei 2016 in Oranje. Sindsdien kwam hij tot 46 interlands, maar inmiddels is hij al een tijd niet meer in beeld. Zijn laatste interland was in september 2023.

Gerelateerd:
Wout Weghorst

Weghorst botst met journalist: "Wat denk je? Het gaat lekker zo"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Theo Janssen waarschuwt Heitinga: "Dan hebben ze een probleem"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Steven Berghuis Rafael van der Vaart Ron Jans Pierre van Hooijdonk Nederlands elftal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 Sparta Rotterdam 3 -1 6
6 AZ 2 3 4
7 Ajax 2 2 4
8 FC Utrecht 2 3 3
9 FC Volendam 3 0 3
10 NAC Breda 2 -1 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd