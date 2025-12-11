Van der Vaart wil Ajax niet in Europa zien: "Dan verlies je toch"

Rafael van der Vaart vindt dat het misschien beter zou zijn als Ajax volgend seizoen geen Europese wedstrijden speelt. Dat vertelt de oud-voetballer in de Pak Schaal Podcast. Volgens Van der Vaart kan het voor de Amsterdammers juist voordelig zijn om een seizoen volledig te focussen op de competitie.

"Wat is er dit seizoen nog realistisch voor Ajax? Ze zijn veilig, haha", begint Van der Vaart met een knipoog. "Ik denk dat het voor Ajax heel goed zou zijn als ze, en dat klinkt een beetje gek, niet Europees gaan voetballen. Gewoon een jaartje volledig focussen op de competitie en niks anders." Hoewel dit financieel nadelig zou zijn voor Ajax, kijkt Van der Vaart daar niet naar. "Dan kan je rustig bouwen en dingen proberen", legt hij uit. "Proberen om weer naar boven te komen. Dan maar Conference League, of zo. Gewoon even rust."

"De Champions League is gewoon even te hoog gegrepen. Dat is lullig, maar daar komen ze tekort", vervolgt Van der Vaart. "Dan speel je af en toe een kwartier goed, maar dan verlies je toch weer tegen een matig Benfica bijvoorbeeld."