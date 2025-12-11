Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart wil Ajax niet in Europa zien: "Dan verlies je toch"

Arthur
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart vindt dat het misschien beter zou zijn als Ajax volgend seizoen geen Europese wedstrijden speelt. Dat vertelt de oud-voetballer in de Pak Schaal Podcast. Volgens Van der Vaart kan het voor de Amsterdammers juist voordelig zijn om een seizoen volledig te focussen op de competitie.

"Wat is er dit seizoen nog realistisch voor Ajax? Ze zijn veilig, haha", begint Van der Vaart met een knipoog. "Ik denk dat het voor Ajax heel goed zou zijn als ze, en dat klinkt een beetje gek, niet Europees gaan voetballen. Gewoon een jaartje volledig focussen op de competitie en niks anders." Hoewel dit financieel nadelig zou zijn voor Ajax, kijkt Van der Vaart daar niet naar. "Dan kan je rustig bouwen en dingen proberen", legt hij uit. "Proberen om weer naar boven te komen. Dan maar Conference League, of zo. Gewoon even rust."

"De Champions League is gewoon even te hoog gegrepen. Dat is lullig, maar daar komen ze tekort", vervolgt Van der Vaart. "Dan speel je af en toe een kwartier goed, maar dan verlies je toch weer tegen een matig Benfica bijvoorbeeld."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Stije Resink viert gelijkmaker tegen FC Twente

'Ajax wil werk maken van Stije Resink': "Een prioriteitsdoelwit"

0
Marciano Vink

Vink geeft Ajax gratis advies: "Hij is daar veel geschikter voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd