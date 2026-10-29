Van der Vaart zaagt oud-Ajacied bij enkels af: "Is ongelofelijk!"

Heiko Westermann is tegenwoordig onderdeel van de technische staf van FC Barcelona. Rafael van der Vaart kan zijn ogen nauwelijks geloven. De oud-middenvelder speelde bij HSV en Real Betis samen met de Duitse verdediger, maar had nooit verwacht dat hij ooit als assistent bij de Spaanse topclub zou werken.

Westermann, inmiddels 43 jaar oud, verwierf in Nederland een cultstatus. De Duitser maakte tijdens zijn spelersloopbaan één seizoen deel uit van de selectie van Ajax. Hoewel zijn sportieve bijdrage in Amsterdam beperkt bleef, groeide hij uit tot een opvallende cultheld. Tegenwoordig is Westermann een gewaardeerde assistent van hoofdtrainer Hansi Flick bij FC Barcelona. De Catalanen staan onder leiding van de Duitse oefenmeester bovenaan in LaLiga.

Van der Vaart reageert vol ongeloof op de huidige functie van zijn voormalige ploeggenoot. "Dat is ongelofelijk. Ongelofelijk!", stamelt hij in een video-item van Ziggo Sport. "Heiko Westermann! Moet je je voorstellen. Ik heb met hem gespeeld. Een prima gozer, een prima speler geweest. Maar aan de bal was het natuurlijk weinig." Juist het positiespel en de technische vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van de speelstijl van FC Barcelona. Dat maakt de situatie voor Van der Vaart des te opmerkelijker. "En die staat dan in Barcelona in een rondo met dat soort sterren!", grijnst de oud-international. "Ik vroeg nog aan Frenkie (de Jong, red.) buiten de camera om: hij moet zeker altijd in het midden staan? Dat kan niet anders!"