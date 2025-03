Van der Vaart zag overdreven Farioli: "Word ik niet vrolijk van"

Rafael van der Vaart vindt de speech van Ajax-trainer Francesco Farioli tegenover de Amsterdamse fans overdreven. De oud-middenvelder is niet te spreken over de manier waarop de Italiaan de supporterts toesprak na de wedstrijd tegen PSV.

Van der Vaart kreeg zondagavond beelden te zien van het onthaal van de bus in Amsterdam. Farioli sprak de fans vanuit de spelersbus toe. "Hier word ik niet vrolijk van", reageert Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal. "Inderdaad: zeven wedstrijden, zeven battles. Dan gaat iedereen juichen, allemaal volwassen gasten."

De analist vindt de speech van Farioli onnodig. "Dat vind ik een beetje te overdreven, maar het was wel een mooie dag. Ik had liever gezien dat ze gewoon gingen juichen met elkaar. Wij worden kampioen is ook niet erg om te zeggen als je negen punten voorstaat." De oud-middenvelder van Ajax heeft wel genoten van de Amsterdammers tegen PSV. "Daar werd ik wel blij van. Je bent gewoon heer en meester in Eindhoven. Die hadden niks te vertellen. Ik was voor het eerst dit seizoen trots op Ajax", zo besluit Rafael van der Vaart.