2025-11-11
'Van der Vaart zaterdag niet aanwezig bij Ajax ondanks toezegging'

Arthur
bron: Ajax Life
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek Foto: © Screenshot Sterren op het Doek

Rafael van der Vaart zal zaterdagmiddag niet aanwezig zijn in de Ajax Fanshop voor een signeersessie, meldt Ajax Life zaterdagochtend op social media.

De oud-Ajacied stond gepland tussen 14.00 en 16.00 uur in de Johan Cruijff ArenA om zijn nieuwe boek 'Alles op intuïtie' te signeren, maar dat gaat niet door.

"Hij zit ziek thuis met een voedselvergiftiging. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Zodra we daar meer over weten, delen we dat via onze kanalen", aldus het medium.

