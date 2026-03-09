Van der Vaart zeer fel op Ajax: "Dan worden het slechte spelers"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk verschillen van mening over het ontslag van Fred Grim bij Ajax. Volgens Van der Vaart ligt de oorzaak van de tegenvallende resultaten vooral bij de kwaliteit van de selectie, terwijl Van Hooijdonk vindt dat een trainer juist een doorslaggevende rol kan spelen.

"Ik zoek het altijd bij de spelers", begint Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal. "Het is bij Sven Mislintat (een Duitse technisch directeur, red.) begonnen, dat we al zeiden: is het goed genoeg? Elke club heeft er wel een miskoop tussenzitten, maar dit is wel extreem", constateert hij.

"Ik heb bij Ajax gespeeld en er zijn bepaalde wedstrijden die je gewoon wint of de trainer nou ziek is of er niet bij is. Punt. Ajax heeft matige spelers, zonder zelfvertrouwen", aldus Van der Vaart. "Dan worden het slechte spelers. Noem mij iemand waarvoor je naar het stadion komt. De spelers moeten het doen."