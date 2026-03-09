Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart zeer fel op Ajax: "Dan worden het slechte spelers"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk verschillen van mening over het ontslag van Fred Grim bij Ajax. Volgens Van der Vaart ligt de oorzaak van de tegenvallende resultaten vooral bij de kwaliteit van de selectie, terwijl Van Hooijdonk vindt dat een trainer juist een doorslaggevende rol kan spelen.

"Ik zoek het altijd bij de spelers", begint Rafael van der Vaart bij Studio Voetbal. "Het is bij Sven Mislintat (een Duitse technisch directeur, red.) begonnen, dat we al zeiden: is het goed genoeg? Elke club heeft er wel een miskoop tussenzitten, maar dit is wel extreem", constateert hij. 

"Ik heb bij Ajax gespeeld en er zijn bepaalde wedstrijden die je gewoon wint of de trainer nou ziek is of er niet bij is. Punt. Ajax heeft matige spelers, zonder zelfvertrouwen", aldus Van der Vaart. "Dan worden het slechte spelers. Noem mij iemand waarvoor je naar het stadion komt. De spelers moeten het doen."

Gerelateerd:
Kiki Musampa in Amsterdam

'Ajax haalt ook oud-speler bij technische staf hoofdmacht'

0
Johan Derksen

Derksen bekritiseert Ajax: "Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties