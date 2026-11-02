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Van der Vaart ziet Ajax goed wegkomen: "Het is een beetje mazzel"

Joram
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Ajax kwam zaterdagavond goed weg bij een discutabel moment in het duel met AZ. Scheidsrechter Allard Lindhout besloot in de tweede helft geen strafschop toe te kennen aan de Alkmaarders na mogelijk hands van Aaron Bouwman. Volgens Rafael van der Vaart had Ajax daarbij het nodige geluk. Dat vertelde de analist bij Studio Sport.

Het incident vond plaats in de 49e minuut, toen Ajax al op een 1-0-voorsprong stond. Bouwman leek de bal met zijn hand te raken, maar Lindhout zag geen reden om naar de stip te wijzen. Ook vanuit het VAR-centrum kwam geen ingreep.

Imke Courtois, ook aanwezig als analist bij Studio Sport, twijfelt aan de beslissing van de scheidsrechter. "Ik heb een bepaald gevoel dat hij wel beweegt richting de bal, al is het misschien helemaal niet vrijwillig. De bal gaat wel richting het doel, dus ik zou het begrijpen als hier hands voor gegeven zou worden."

Van der Vaart kan zich vinden in de uitleg van Courtois. Na het terugzien van de beelden begrijpt hij dat er discussie over het moment is ontstaan. "Hij (Bouwman, red.) kijkt nog de andere kant op, maar het is heel lastig. De bal gaat wel richting het doel. Als de scheidsrechter wél een penalty had gegeven, dan waren ze er ook van afgebleven. Het is een beetje mazzel dat hij niet floot."

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