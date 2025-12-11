Van der Vaart ziet Ajax: "Het is een soort begrafenisstemming"

Rafael van der Vaart is van mening dat Ajax er niet sterker op is geworden door het succesvolle jaar onder Francesco Farioli. Volgens de oud-Ajacied heeft het goede spel mensen verblind en zelfs een beetje gek gemaakt. Ook denken de supporters een kleinere rol te hebben in het spel van de Amsterdammers dan in werkelijkheid het geval is.

"Het klinkt een beetje gek, maar het is eigenlijk slecht dat het zo goed ging vorig jaar", zegt Van der Vaart in de Pak Schaal Podcast. Hij bespreekt daarin de huidige situatie bij Ajax: "Het spel was niet goed, maar je had de juiste trainer. Hij had schijt aan ons, dacht: we gaan zo voetballen en prima." Volgens Van der Vaart heeft het voetbal onder de vertrokken Italiaanse coach geleid tot verkeerde veranderingen binnen de club en ook een vertekend beeld bij de fans. "Dan word je wel laks. De fans waren tevreden. Dan wil je ander voetbal gaan spelen met dezelfde spelers, maar dat kan niet."

Van der Vaart, die zelf ook bij Ajax speelde in mindere tijden, schetst een opvallend beeld van de Johan Cruijff ArenA: "Het is een soort begrafenisstemming en jij wil een grap maken. Elke bal is niet meer wat het was en het wordt alleen maar erger." Daarnaast wijst de oud-voetballer op een voordeel dat Ajax vorig seizoen had door een gestaakte Eredivisiewedstrijd die zonder publiek werd uitgespeeld. "FC Groningen had moeten klagen, want dit was een voordeel voor Ajax. Je ziet dan namelijk mensen wel opeens de bal vragen tussen de linies, op plekken waar het pijn kan doen. Als er mensen zitten, denken ze: oeh, dat doen we niet."