Van der Vaart ziet patroon bij Ajax en PSV: "Snap er niets van"

Rafael van der Vaart begrijpt niets van de manier waarop Ajax en PSV momenteel omgaan met hun dure aankopen. Volgens de oud-international is het onbegrijpelijk dat veel nieuwelingen op de bank plaats moeten nemen, terwijl er flink in hen geïnvesteerd is.

Bij Ajax ziet Van der Vaart de situatie rond de spitsen als voorbeeld. Wout Weghorst begon tegen Internazionale in de basis en dat roept vragen op. "Stel Wout had er drie binnengeschoten, dan staat hij de volgende wedstrijden ook in de basis. Wat doe je dan met Dolberg?. Die heb je toch niet voor de bank gehaald? Dan krijg je een hele gekke situatie."

"Ik snap er helemaal niets van", vervolgt Van der Vaart tegenover de NOS. Bij PSV krijgen Yarek Gasiorowski en Ruben van Bommel wél het vertrouwen, maar bij de rest is dat minder vanzelfsprekend. "Als je als nieuwe speler naar een club gaat en die club heeft veel voor je betaald, dan verwacht je maar één ding: dat je in de eerste vijf tot tien wedstrijden een basisplaats hebt."

De oud-middenvelder benadrukt dat prestaties altijd leidend moeten zijn, maar vindt dat nieuwelingen wel eerst de kans moeten krijgen. "Kijk, doe je het als nieuweling slecht, dan word je eruit gehaald. Dat is logisch. Maar nu denken die nieuwe jongens misschien: dit gaat hem niet worden. Dat wil je ook niet hebben."