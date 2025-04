Van der Vaart ziet probleem voor Ajax: "Dan wordt PSV kampioen"

Van der Vaart denkt dat de titelstrijd in de Eredivisie nog niet beslist is. "Ik denk dat als PSV álle wedstrijden wint, ze nog kampioen worden. Maar dan moeten ze alles winnen", stelt de analist. Over Ajax merkt hij op dat de sfeer in de selectie opvallend is. "Weet je wat hij gewoon goed gedaan heeft? Je hebt allemaal spelers zoals Berghuis, Weghorst, Brobbey, die zich allemaal in hun rol schikken. Dat vind ik best apart, want je hebt toch ook ambitie om te spelen, om uit te blinken. Het lijkt wel alsof iedereen denkt: ik ben niet in vorm, hij is niet in vorm. We doen het maar met z’n allen, maar we winnen."

Van der Vaart, die eerder dit seizoen niet zuinig was met zijn kritiek op het spel van Ajax, zag tegen FC Utrecht een betere start. Toch liep het uiteindelijk verkeerd. "Het is wel lullig dat je een van je betere eerste helften van het seizoen speelt, en je met 4-0 verliest. Dus dan maar gewoon slecht spelen en winnen, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal."