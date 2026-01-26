Van der Vaart ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: "Heel blij mee"

Van der Vaart wordt enthousiast van de twee Ajax-parels. “Ik ben gewoon blij met die jonge jongens", merkt hij op in NOS Studio Voetbal. "Zij brengen in mijn ogen de spelvreugde terug. Ze hebben een ‘schijt aan alles’-houding; niet te veel naar trainers luisteren, maar gewoon lekker je wedstrijdje spelen."

Afgelopen weekend maakte het duo een goede indruk tegen FC Volendam (2-0). "Ik weet wel dat dit tegen Volendam was, maar hier kom je wel voor naar het stadion. Je ziet weer wat leuks en wij als Ajacieden zijn hier gewoon heel blij mee", besluit Van der Vaart.