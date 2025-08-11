Van der Vaart ziet zoon debuteren bij Ajax: "Punaise in zijn schoen"

Rafael van der Vaart is apetrots op zijn zoon Damián, die vrijdagavond zijn debuut maakte in het betaald voetbal. De oud-international was aanwezig in stadion De Vliert, waar hij 25 jaar geleden zelf ook zijn eerste minuten maakte.

"Ja, dat was mooi. Toen bekend werd dat Jong Ajax de eerste wedstrijd daar zou spelen, was dat wel bizar. Echt superleuk", vertelt Van der Vaart senior in Studio Voetbal. Zijn 19-jarige zoon mocht invallen bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (2-0).

Toch had Van der Vaart ook een kritische noot, met name over de manier waarop Damián het veld betrad. Op beide benen maakte hij enkele opvallende hupjes. "Ja, dat vind ik vreselijk", zegt hij met een oogrol. "Maar hij luistert niet altijd naar me." Lachend voegt hij eraan toe: "Misschien heeft hij een punaise in zijn schoen, ik weet het niet."