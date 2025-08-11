TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Van der Vaart ziet zoon debuteren bij Ajax: "Punaise in zijn schoen"

Amber
bron: Studio Voetbal
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart is apetrots op zijn zoon Damián, die vrijdagavond zijn debuut maakte in het betaald voetbal. De oud-international was aanwezig in stadion De Vliert, waar hij 25 jaar geleden zelf ook zijn eerste minuten maakte.

"Ja, dat was mooi. Toen bekend werd dat Jong Ajax de eerste wedstrijd daar zou spelen, was dat wel bizar. Echt superleuk", vertelt Van der Vaart senior in Studio Voetbal. Zijn 19-jarige zoon mocht invallen bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (2-0).

Toch had Van der Vaart ook een kritische noot, met name over de manier waarop Damián het veld betrad. Op beide benen maakte hij enkele opvallende hupjes. "Ja, dat vind ik vreselijk", zegt hij met een oogrol. "Maar hij luistert niet altijd naar me." Lachend voegt hij eraan toe: "Misschien heeft hij een punaise in zijn schoen, ik weet het niet."

Video’s
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
