Van der Vaart: "Zijn vertrek is de grootste fout van Ajax ooit"

Rafael van der Vaart begrijpt nog altijd niet dat Ajax ooit afscheid heeft genomen van Winston Bogarde. De voormalig verdediger en assistent-trainer kwam maandagavond ter sprake in het programma Rondo , waar zowel Van der Vaart als Henk ten Cate vol lof spraken over zijn kwaliteiten.

Ten Cate, momenteel bondscoach van Suriname, werd door presentator Wietse van der Goot gevraagd naar zijn staf bij het nationale elftal. Daar reageerde hij enthousiast op. "Toppers, echt", zei Ten Cate over zijn staf. "Ik wil eigenlijk een lans breken ook voor Winston."

Van der Vaart viel hem direct bij. "Ik wilde het net zeggen. Dat ze die hebben laten gaan bij Ajax… grootste fout ooit geweest."

Volgens Ten Cate is Bogarde binnen zijn staf van grote waarde. De manier waarop hij werkt met verdedigers maakt veel indruk op de bondscoach. "Echt, hoe hij dat aanvliegt, ik heb dat nog niet meegemaakt. Hoe hij met die verdedigers omgaat, hoe hij ermee spreekt, wat hij doet allemaal. Het is een hele harde werker. Het is echt ongelooflijk. What you see is what you get bij hem."

Van der Vaart moest bij het onderwerp ook denken aan een persoonlijke herinnering aan Bogarde. De oud-middenvelder vertelde lachend over een potje padel dat hij ooit met hem speelde. “Hij kon er echt geen klote van”, vertelde Van der Vaart. "Ik zei een paar keer: ‘jammer’. En bij de vierde keer ‘jammer’ zei hij: ‘Het is helemaal niet jammer, het is gewoon kut!’ Ik werd een beetje bang van hem."