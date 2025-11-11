Van der Vaart zocht contact met Heitinga: "Geen bericht terug"

Presentator Wytse van der Goot vraagt in of Van der Vaart nog contact heeft gehad met de ontslagen trainer. "Ja, ik heb hem een appje gestuurd, maar geen bericht terug. Maar dat snap ik ook wel, want hij heeft meer aan zijn hoofd dan een appje van mij."

Van der Vaart stak waardeert Heitinga ontzettend. "Ik vind het een onwijs aardige man. Ik ken hem door en door. Als je zegt Ajax, dan zeg je Heitinga. Hij is bij het publiek de meest populaire ooit, denk ik. En dan wordt er 'rot op' gezongen. Dan zit je wel even in zak en as, denk ik", zegt Van der Vaart.



De Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray was een van de absolute dieptepunten van Heitinga. "Het doet me gewoon pijn. Dan is de ArenA héél groot, omdat je wordt weggespeeld door een ploeg die niet veel is. Je bent gewoon kansloos. We hadden mazzel dat onze 42-jarige keeper de beste man van het veld was."

Analist Khalid Boulahrouz vindt het ook rot voor Heitinga. "Ik vind het dapper van hem dat hij op zo’n jonge leeftijd in zijn trainerscarrière aan deze klus begon. Er werd van hem verwacht dat hij Ajax-voetbal ging spelen. Dan vind ik het knap dat je daar in durft te stappen."