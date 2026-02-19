Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Niek

Rafael van der Vaart beleefde in het verleden zijn grote doorbraak als profvoetballer bij Ajax en tegenwoordig steekt hij ook niet onder stoelen of banken dat hij nog altijd supporter is van de club uit Amsterdam. Toch zou hij diverse spelers van Feyenoord ook wel in de Johan Cruijff Arena willen zien. 

Zo is Van der Vaart onder de indruk van voormalig FC Twente-speler Sem Steijn. "Niet omdat ik hem zo geweldig vind, maar omdat hij doelpunten maakt", legt hij uit in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. "En een middenvelder die doelpunten maakt, dat is natuurlijk wel lekker", constateert Van der Vaart, die wel denkt te weten waarom de aanvallende middenvelder tot nu toe nog niet erg goed uit de verf komt in De Kuip. 

"Het is ook niet slim geweest van Robin van Persie rondom die aanvoerdersband. Al dat gezeik", vervolgt hij. "En in de eerste grote wedstrijd tegen PSV zat hij ernaast. Dan krijg je ook niet het vertrouwen", beseft Van der Vaart, die ook erg gecharmeerd is van Anis Hadj-Moussa. "Hier bij Feyenoord houden ze vooral van botsauto's, maar ze moeten hem juist omarmen", besluit hij met een duidelijk advies voor de Feyenoord-fans. 

