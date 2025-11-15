Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Veen genoot bij Ajax: "Als voetballer was hij al ver"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Peter van der Veen
Peter van der Veen Foto: © BSR Agency

Van Matthijs de Ligt tot Noa Lang en van Givairo Read tot Kees Smit: Peter van der Veen heeft al deze veelbelovende spelers van dichtbij meegemaakt. De voormalig bondscoach van Oranje O19, die vorige week zijn avontuur als assistent van Paul Simonis bij VfL Wolfsburg zag eindigen, praat in een interview met VoetbalPrimeur over zijn ervaringen bij Ajax en het werken met dit bijzondere viertal.

De 53-jarige Van der Veen had bij Ajax de kans om tal van ruwe diamanten te begeleiden. Eén daarvan was Napoli-aanvaller Noa Lang, aan wie hij mooie herinneringen bewaart. "Soms was de taxi al weg en was Noa er nog. Dan was ik nog op de club en reden we samen naar huis. Dan zette ik hem altijd af. Dan heb je gewoon een uur de tijd om muziek te luisteren en lekker over het leven te praten, terwijl hij een kind van veertien was. We hadden het dan over school, want ze hebben privé weinig tijd, dus klets je gewoon wat met elkaar."

Van der Veen zag sommige spelers al op jonge leeftijd volwassen worden, zoals Matthijs de Ligt, die op zijn zestiende doorbrak bij Ajax. "Hij heeft drie maanden in de O15 gespeeld en daarna hebben we hem doorgeschoven naar twee teams hoger. Hij was al heel volwassen in hoe hij voetbalde. Als persoon was hij natuurlijk nog in ontwikkeling, in de puberteit, maar als voetballer was hij al ver."

"We wisten toen al dat hij een centrale verdediger zou worden. We hebben hem toen op het middenveld gezet om zich op een natuurlijke manier verder te ontwikkelen, met minder ruimte om hem heen en het spel niet voor zich, met mensen achter en voor hem. Zo werd hij op een natuurlijke manier uitgedaagd, zonder dat wij dat hoefden te coachen. En je ziet het: hij heeft een aardige carrière achter de rug. Ik blijf al die jongens nog altijd volgen", besluit Van Veen.

