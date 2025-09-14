Van der Vegt analyseert "Was te weinig om van dit Ajax te winnen"

PEC Zwolle keerde zaterdagavond met lege handen terug uit Amsterdam, na een 3-1 nederlaag tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA liet de ploeg van trainer Henry van der Vegt vooral voor rust steken vallen. Hoewel er na rust verbetering zichtbaar was, bleef bij de trainer vooral de teleurstelling overheersen.

"Toch wel een nare nasmaak", begon Van der Vegt zijn analyse in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "We hebben in de eerste helft niet ons spel laten zien wat we konden. In de tweede helft hebben we dat recht getrokken en onszelf beter gepresenteerd en kansen gecreëerd."

Ajax ging halverwege met een comfortabele voorsprong rusten dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Mika Godts. PEC herpakte zich in de tweede helft en kwam via Kaj de Rooij terug tot 2-1. De hoop op een resultaat werd echter al snel de kop ingedrukt toen Godts zijn tweede van de avond maakte en de eindstand op 3-1 bepaalde.

Volgens Van der Vegt lag de oorzaak van het verlies in het matige begin. "Het was te weinig om van dit Ajax te kunnen winnen. Wij constateerden dat we in de eerste helft onze afspraken niet nakwamen. Dat deden we in de tweede helft veel beter waardoor we beter voor de dag kwamen."