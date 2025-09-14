UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vegt analyseert "Was te weinig om van dit Ajax te winnen"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Henry van der Vegt
Henry van der Vegt Foto: © Pro Shots

PEC Zwolle keerde zaterdagavond met lege handen terug uit Amsterdam, na een 3-1 nederlaag tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA liet de ploeg van trainer Henry van der Vegt vooral voor rust steken vallen. Hoewel er na rust verbetering zichtbaar was, bleef bij de trainer vooral de teleurstelling overheersen.

"Toch wel een nare nasmaak", begon Van der Vegt zijn analyse in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "We hebben in de eerste helft niet ons spel laten zien wat we konden. In de tweede helft hebben we dat recht getrokken en onszelf beter gepresenteerd en kansen gecreëerd."

Ajax ging halverwege met een comfortabele voorsprong rusten dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Mika Godts. PEC herpakte zich in de tweede helft en kwam via Kaj de Rooij terug tot 2-1. De hoop op een resultaat werd echter al snel de kop ingedrukt toen Godts zijn tweede van de avond maakte en de eindstand op 3-1 bepaalde.

Volgens Van der Vegt lag de oorzaak van het verlies in het matige begin. "Het was te weinig om van dit Ajax te kunnen winnen. Wij constateerden dat we in de eerste helft onze afspraken niet nakwamen. Dat deden we in de tweede helft veel beter waardoor we beter voor de dag kwamen."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Kasper Dolberg en Wout Weghorst

Weghorst oogt onzekerder: "Voelde de aanwezigheid van Dolberg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd