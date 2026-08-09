Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

"Ik baal er het meeste van dat we met tien man komen te staan. Voor die rode kaart waren we gelijkwaardig aan Ajax en misschien zelfs beter", zegt Van der Vegt tegenover ESPN. "We hadden een groot aandeel in de wedstrijd en kwamen nauwelijks in de problemen. De kansjes die Ajax creëerde, konden we allemaal makkelijk tegenhouden. Ze hadden het moeilijk tegen ons. Wij hadden het goed voor elkaar, zij niet."

Volgens de oefenmeester was de rode kaart het beslissende moment. "De rode kaart is gewoon bepalend voor de wedstrijd geweest."