Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
Henry van der Vegt zag PEC Zwolle lange tijd goed partij bieden aan Ajax, maar baalde na afloop vooral van de rode kaart voor Sherel Floranus. Volgens de trainer kantelde dat moment de wedstrijd volledig.
"Ik baal er het meeste van dat we met tien man komen te staan. Voor die rode kaart waren we gelijkwaardig aan Ajax en misschien zelfs beter", zegt Van der Vegt tegenover ESPN. "We hadden een groot aandeel in de wedstrijd en kwamen nauwelijks in de problemen. De kansjes die Ajax creëerde, konden we allemaal makkelijk tegenhouden. Ze hadden het moeilijk tegen ons. Wij hadden het goed voor elkaar, zij niet."
Volgens de oefenmeester was de rode kaart het beslissende moment. "De rode kaart is gewoon bepalend voor de wedstrijd geweest."
Van der Vegt neemt Floranus de overtreding echter niet kwalijk. "Ik ken hem natuurlijk al een poosje. Hij ging het duel in met de intentie om die bal uit ons doelgebied te houden. Het is een domme actie, maar dat weet hij zelf ook. Ik neem het hem niet kwalijk. Hij speelt met power en inzet."
Tot slot keek de trainer vooruit naar het zware programma van PEC Zwolle. "We zijn het wel gewend. Zwolle heeft ieder seizoen een lastig beginschema. Misschien moet ik eens met Zeist gaan bellen."
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