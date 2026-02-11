Van der Voort checkte telefoon tijdens wedstrijd: "Concurrent van Ajax"

Vincent van der Voort speelde in 2019 in de halve finale van de Euro Tour in Oostenrijk tegen Mensur Suljovic. De trage Oostenrijker irriteerde de Nederlandse Ajax-supporter, die besloot om middenin de wedstrijd zijn telefoon te pakken. En PSV speelde een rol in dit verhaal.

Spijt van het moment heeft Van der Voort niet. "Dat interesseert me echt geen klap", vertelt hij in Darts Draait Door van Sportnieuws. "Tuurlijk is het apart, maar ik pakte mijn telefoon en je verwacht niet dat ze jou filmen als de tegenstander net de leg gewonnen heeft. Dus toen ik merkte dat ik vol in beeld was, heb ik hem ook snel weer in mijn zak gestopt. En op dat moment weet je ook wel dat de PDC dat niet heel leuk gaat vinden."

De darter keek niet op zijn telefoon om een WhatsApp-bericht te beantwoorden. "Ik begon de halve finale en toen stond PSV met 1-0 achter", weet hij zich te herinneren. "En PSV was toen de concurrent van Ajax. Het duurde allemaal zo lang, dat ik besloot om maar even te kijken hoeveel het stond."

"Vervolgens kwam ik een break achter en stond PSV met 2-1 voor. Toen was ik er al helemaal klaar mee. Maar goed, lekker professioneel tijdens een halve finale van een Euro Tour. Alsof ik dat altijd speelde. Daar ben ik niet heel trots op. Tegen wie PSV speelde? Ik heb echt geen idee, het is ook alweer jaren geleden", aldus Van der Voort.