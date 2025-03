Van der Voort over PSV - Ajax: "Hij was echt een bloedzuiger"

"Hij was écht een bloedzuiger. Hij had alles in zich wat irritant is bij een speler van de tegenstander", blikt hij terug op de website van Sportnieuws. "Hij had het ook altijd naar zijn zin in de ArenA, want ze wonnen daar bijna altijd", vervolgt Van der Voort geïrriteerd.

De voormalig profdarter kon bij het Nederlands elftal dan weer wel genieten van Mark van Bommel. "Dan vond ik het héérlijk, maar tegen Ajax vond ik hem écht een verschrikking. Hij haalde bij iedereen het bloed onder de nagels vandaan", legt hij uit. "Daar kan je je zó ergeren, omdat ze alles doen om te winnen. Dat moet natuurlijk ook, maar als dat tegen jou is...", zucht Van der Voort.