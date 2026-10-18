Van der Werff waarschuwt Ajacied: "Dan bel ik hem nog wel even"

David van der Werff kijkt uit naar de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax in de Euroborg. De middenvelder is in topvorm en was dit seizoen al vijf keer bij een goal betrokken.

"Ik ben dominanter geworden, maar er is nog ruimte voor verbetering", zegt Van der Werff in gesprek met ESPN. "Ik voel me fitter dan vorig jaar en ga makkelijker mee in het looptempo. Dat is anders. Maar er zijn genoeg keuzes aan de bal die ik verkeerd maak of verkeerd uitvoer, dus dat kan beter."

Van der Werff had vorige week tegen Excelsior nog een heerlijke actie, waarbij hij Simon Janssen een panna gaf. Hij heeft ook wel een Ajacied die hij een panna wil geven. "Misschien Dies (Janse, red.), als die speelt. Dan bel ik hem nog even na de wedstrijd. Ik heb nog steeds af en toe contact met hem. Aan het begin van de week had ik nog contact met hem, maar hij wilde nog niet verklappen of hij zondag gaat spelen."