Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Werff ziet troef tegen Ajax: "Zal nooit in ons nadeel werken"

Rik Engelbertink
David van der Werff in gesprek met Dick Lukkien
David van der Werff in gesprek met Dick Lukkien Foto: © BSR Agency

David van der Werff was dit seizoen al vijf keer betrokken bij een goal van FC Groningen en is daarmee een van de revelaties van de club. Voor FC Groningen, dat in sterke vorm verkeert, komt het thuisduel met Ajax op een uitstekend moment.

Ajax won al drie duels op rij niet, nadat het tegen Hajduk Split met 2-1 onderuit ging. "Dat is mooi voor ons", zegt Van der Werff tegenover ESPN, die de wedstrijd thuis bekeek. "Dat werkt in ons voordeel en geeft ons hoop."

"Ik heb wel dingen gezien waarvan ik denk: we kunnen genoeg kansen creëren", vervolgt Van der Werff. "We kunnen, als we ons spel spelen, echt meedoen. Dat geeft me wel een positieve energie." Bij een overwinning kan FC Groningen over Ajax heen op de ranglijst. "We kunnen boven ze komen, dat is extra mooi denk ik. Het is natuurlijk sowieso een mooie, beladen wedstrijd. Met die extra sfeer gaat het hopelijk goedkomen."

Ook ziet hij dat de uitwedstrijd in Kroatië de voorbereiding van de Amsterdammers verstoort. "Dat brengt altijd een beetje vermoeidheid met zich mee, zowel de wedstrijd als het reizen, dus dat zal nooit in ons nadeel werken."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Hateboer

Hateboer: "Denk niet dat wij een directe concurrent zijn van Ajax"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen voorspelt: "Ze gaan niet meespelen om de titel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Hateboer: "Denk niet dat wij een directe concurrent zijn van Ajax"

Van der Werff ziet troef tegen Ajax: "Zal nooit in ons nadeel werken"

Valentijn Driessen voorspelt: "Ze gaan niet meespelen om de titel"

Ajax-fans zien Míchel falen: "Dacht dat ze een junkie interviewden"

Baas stipt verbeterpunt aan onder Míchel: "Dat hoort bij Ajax"

Kroatische bond reageert op misdragingen duel Hajduk Split - Ajax

René van der Gijp verbijsterd door Ajacied: "Dit kon echt niet"

Baas dicht bij transfer in zomer: "Daar is wel mee gesproken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws