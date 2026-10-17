Van der Werff ziet troef tegen Ajax: "Zal nooit in ons nadeel werken"

David van der Werff was dit seizoen al vijf keer betrokken bij een goal van FC Groningen en is daarmee een van de revelaties van de club. Voor FC Groningen, dat in sterke vorm verkeert, komt het thuisduel met Ajax op een uitstekend moment.

Ajax won al drie duels op rij niet, nadat het tegen Hajduk Split met 2-1 onderuit ging. "Dat is mooi voor ons", zegt Van der Werff tegenover ESPN, die de wedstrijd thuis bekeek. "Dat werkt in ons voordeel en geeft ons hoop."

"Ik heb wel dingen gezien waarvan ik denk: we kunnen genoeg kansen creëren", vervolgt Van der Werff. "We kunnen, als we ons spel spelen, echt meedoen. Dat geeft me wel een positieve energie." Bij een overwinning kan FC Groningen over Ajax heen op de ranglijst. "We kunnen boven ze komen, dat is extra mooi denk ik. Het is natuurlijk sowieso een mooie, beladen wedstrijd. Met die extra sfeer gaat het hopelijk goedkomen."