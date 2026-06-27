Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"

Gregory van der Wiel heeft een mooie en bijzondere carrière gehad als profvoetballer. Toch beseft hij zelf ook dat er meer voor hem in had gezeten. De oud-speler van Ajax en Paris Saint-Germain erkent dat hij zelf lastig kon zijn.

Dat besef daalde na zijn carrière in. "Teleurstelling, verdriet, boosheid. Emoties die ik niet kwijt kon. Het is een overwinning dat ik hier meedoe", zegt Van der Wiel tegen ESPN vanaf het strand op Curaçao waar Life After Footbal Footvolley Curaçao wordt gehouden.

Van der Wiel werd topvoetballer, maar had nog meer gekund, denkt hij. "Ik denk alleen dat mijn persoonlijkheid niet bij het voetbal past. Ik voelde me gewoon niet helemaal thuis in de voetbalwereld. Ik werd daarbij ook door niemand geholpen."