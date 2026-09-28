Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Wiel eerlijk: "Ze waren niet vies van een sigaretje"

Arthur
Gregory van der Wiel
Gregory van der Wiel Foto: © BSR Agency

Gregory van der Wiel kijkt met verbazing terug op zijn periode bij Paris Saint-Germain. De oud-verdediger maakte in 2012 de overstap van Ajax naar de Franse topclub en kwam daar direct terecht tussen grote namen als Zlatan Ibrahimović, David Beckham en Thiago Silva.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De overgang naar Parijs was een flinke verandering voor Van der Wiel. Bij Ajax was hij gewend aan een gedisciplineerde omgeving, terwijl hij bij PSG merkte dat de omgang met de wereldsterren veel losser was.

"Ik kwam van een best wel gedisciplineerde club als Ajax", begint Van der Wiel bij Circus Daily. "Dan kom je opeens in een team vol wereldsterren en kijk je om je heen en denk je echt: 'wow'."

Juist de manier waarop de grote namen zich buiten het veld gedroegen, maakte indruk op Van der Wiel. "Hoe chill, menselijk en open zij waren, verbaasde mij wel. Sommigen waren niet vies van een feestje... Er waren ook een aantal spelers die gewoon rookten in de kleedkamer na de wedstrijd. Dat was voor mij echt verbazingwekkend hoe los dat was."

Toch zag Van der Wiel dat de ontspannen levensstijl geen gevolgen had voor de prestaties op het veld. "Het meest verbazingwekkende voor mij is dat ze niet vies waren van een feestje of sigaretje, maar het weekend waren ze de beste spelers die ik ooit heb gezien. Dat was zo geweldig", besluit Van der Wiel.

Gerelateerd:
Jeremain Lens

Oud-PSV'er openhartig: "Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan"

0
Jordi Cruijff

Ajax haalt bijzondere middenvelder binnen: "Een havik, die loert"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Gregory van der Wiel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Oud-PSV'er openhartig: "Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan"

Ajax haalt bijzondere middenvelder binnen: "Een havik, die loert"

Van der Wiel eerlijk: "Ze waren niet vies van een sigaretje"

Tadic geniet van weerzien met oud-Ajacieden: "Ik ben trots op ze"

'Marcos Leonardo ziet zijn transferwaarde met miljoenen dalen'

Taylor geniet bij Oranje: "Bij Ajax waren dat de voorbeelden"

Ajax vroeg miljoenen voor Kaplan, maar NEC betaalde veel minder

Ajax-beul nog altijd bedreigd na goal: "Tot op de dag van vandaag"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws