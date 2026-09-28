Van der Wiel eerlijk: "Ze waren niet vies van een sigaretje"
Gregory van der Wiel kijkt met verbazing terug op zijn periode bij Paris Saint-Germain. De oud-verdediger maakte in 2012 de overstap van Ajax naar de Franse topclub en kwam daar direct terecht tussen grote namen als Zlatan Ibrahimović, David Beckham en Thiago Silva.
De overgang naar Parijs was een flinke verandering voor Van der Wiel. Bij Ajax was hij gewend aan een gedisciplineerde omgeving, terwijl hij bij PSG merkte dat de omgang met de wereldsterren veel losser was.
"Ik kwam van een best wel gedisciplineerde club als Ajax", begint Van der Wiel bij Circus Daily. "Dan kom je opeens in een team vol wereldsterren en kijk je om je heen en denk je echt: 'wow'."
Juist de manier waarop de grote namen zich buiten het veld gedroegen, maakte indruk op Van der Wiel. "Hoe chill, menselijk en open zij waren, verbaasde mij wel. Sommigen waren niet vies van een feestje... Er waren ook een aantal spelers die gewoon rookten in de kleedkamer na de wedstrijd. Dat was voor mij echt verbazingwekkend hoe los dat was."
Toch zag Van der Wiel dat de ontspannen levensstijl geen gevolgen had voor de prestaties op het veld. "Het meest verbazingwekkende voor mij is dat ze niet vies waren van een feestje of sigaretje, maar het weekend waren ze de beste spelers die ik ooit heb gezien. Dat was zo geweldig", besluit Van der Wiel.
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Van der Wiel eerlijk: "Ze waren niet vies van een sigaretje"
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