Van der Wiel eerlijk: "Ze waren niet vies van een sigaretje"

Gregory van der Wiel kijkt met verbazing terug op zijn periode bij Paris Saint-Germain. De oud-verdediger maakte in 2012 de overstap van Ajax naar de Franse topclub en kwam daar direct terecht tussen grote namen als Zlatan Ibrahimović, David Beckham en Thiago Silva.

De overgang naar Parijs was een flinke verandering voor Van der Wiel. Bij Ajax was hij gewend aan een gedisciplineerde omgeving, terwijl hij bij PSG merkte dat de omgang met de wereldsterren veel losser was.

"Ik kwam van een best wel gedisciplineerde club als Ajax", begint Van der Wiel bij Circus Daily. "Dan kom je opeens in een team vol wereldsterren en kijk je om je heen en denk je echt: 'wow'."