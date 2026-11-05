Van der Wiel: "Ik had soms het gevoel dat hij iets tegen me had"
Gregory van der Wiel heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalig Ajacied, die zichzelf op LinkedIn een 'private coach for founders & executives' noemt, heeft een boekje open gedaan over zijn samenwerking met Bert van Marwijk en Louis van Gaal.
"Ik heb onder twee van de beste Nederlandse trainers aller tijden gespeeld", schrijft hij. Bij de één (Van Marwijk, red.) had ik het gevoel dat ik de hele wereld aankon, en bij de ander (Van Gaal, red.) had ik juist moeite om mijn zelfvertrouwen te vinden", onthult Van der Wiel.
"Onder Bert van Marwijk speelde ik in 2010 de WK-finale", blikt hij terug. "Ik was 22 jaar, stond op het grootste podium dat er in het voetbal bestaat en had het gevoel dat ik daar thuishoorde. Dat kwam voor een groot deel door het vertrouwen dat hij me gaf. Hij liet me vrij, gaf me verantwoordelijkheid en liet me voelen dat hij volledig achter me stond. En als een trainer zoveel vertrouwen in je heeft, ga je vanzelf ook meer in jezelf geloven", stelt Van der Wiel.
"Bij Louis van Gaal was dat anders", vervolgt hij. "Hij was een stuk strenger en had hele duidelijke ideeën over hoe hij wilde dat dingen gebeurden. Persoonlijk had ik daar moeite mee. Ik had soms het gevoel dat hij iets tegen me had. Alsof ik het eigenlijk nooit helemaal goed kon doen. Misschien was het vooral een verhaal dat ik mezelf vertelde, omdat ik me niet helemaal op mijn gemak voelde in die omgeving", beseft Van der Wiel.
"Hij (Van Gaal, red.) is natuurlijk een geweldige trainer en ik ken genoeg spelers die juist fantastisch met hem hebben gewerkt", benadrukt hij. "Spelers die onder zijn aanpak het beste uit zichzelf wisten te halen. Voor mij werkte het alleen minder goed. Dezelfde manier van leidinggeven kan bij de één het allerbeste naar boven halen, terwijl de ander er juist moeite mee heeft. Niet omdat de trainer slecht is, of omdat de speler niet goed genoeg is. Maar simpelweg omdat mensen verschillend reageren op de manier waarop ze worden aangestuurd", besluit Van der Wiel realistisch.
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