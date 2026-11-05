Van der Wiel: "Ik had soms het gevoel dat hij iets tegen me had"

Gregory van der Wiel heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalig Ajacied, die zichzelf op LinkedIn een 'private coach for founders & executives' noemt, heeft een boekje open gedaan over zijn samenwerking met Bert van Marwijk en Louis van Gaal.

"Ik heb onder twee van de beste Nederlandse trainers aller tijden gespeeld", schrijft hij. Bij de één (Van Marwijk, red.) had ik het gevoel dat ik de hele wereld aankon, en bij de ander (Van Gaal, red.) had ik juist moeite om mijn zelfvertrouwen te vinden", onthult Van der Wiel.

"Onder Bert van Marwijk speelde ik in 2010 de WK-finale", blikt hij terug. "Ik was 22 jaar, stond op het grootste podium dat er in het voetbal bestaat en had het gevoel dat ik daar thuishoorde. Dat kwam voor een groot deel door het vertrouwen dat hij me gaf. Hij liet me vrij, gaf me verantwoordelijkheid en liet me voelen dat hij volledig achter me stond. En als een trainer zoveel vertrouwen in je heeft, ga je vanzelf ook meer in jezelf geloven", stelt Van der Wiel.