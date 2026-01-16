Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Van der Wiel in de problemen? Oud-Ajacied betaalt lening niet terug

bron: Het Parool
Gregory van der Wiel
Gregory van der Wiel Foto: © BSR Agency

Gregory van der Wiel heeft donderdag opnieuw via een kort geding weten te voorkomen dat zijn woning wordt geveild. Het huis dient als onderpand voor een lening die hij afsluit bij een oude vriend, maar omdat terugbetaling uitblijft, wilde de geldverstrekker overgaan tot verkoop. Dat meldt Het Parool.

Volgens de advocaat van Alexander Abrahim, een van de betrokkenen bij geldverstrekker Tica BV, is Van der Wiel al geruime tijd op de hoogte van zijn verplichtingen. "Van der Wiel weet al sinds eind 2023 dat hij moet terugbetalen. Hij heeft zo veel kansen gehad. Hij heeft mijn cliënt al zo veel keren met een kluitje het riet ingestuurd", aldus de raadsman in gesprek met Het Parool. Van der Wiel leende medio 2022 een bedrag van 850.000 euro bij Tica BV, waarvan Abrahim mede-eigenaar is.

Het Parool wijst daarbij op een opvallend detail: een andere aandeelhouder van Tica BV is Gordon F., erfgenaam van de vastgoedfamilie Kroonenberg. De krant schrijft dat hij 'in het verleden zijn drugsdealer doodschoot en in oktober 2021 een vriend in zijn borst schoot na een flinke snuifpartij in zijn huis in Lijnden. Die overleefde dat ternauwernood'. Zijn vermogen wordt door de Quote 500 geschat op 275 miljoen euro.

Van der Wiel zelf komt niet voor in die lijst. De voormalig international had het geld nodig om te investeren, maar lost de lening al langere tijd niet af. In december vorig jaar probeerde Tica de woning in Amstelveen al te veilen, maar dat werd toen tegengehouden doordat Van der Wiel zich beriep op het consumentenrecht.

Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat Tica eerder ook beslag wilde leggen op het voetbalpensioen van Van der Wiel. Het Parool schrijft: "Ze bleken niet de enige. Een andere partij had dat namelijk al gedaan. Daarnaast had Abrahim al twee keer geprobeerd Van der Wiel persoonlijk failliet te laten verklaren."

Van der Wiel was donderdag zelf niet aanwezig bij het kort geding. De rechter besloot uiteindelijk dat hij nog vijf maanden de tijd krijgt om herfinanciering te regelen of de woning alsnog te verkopen om de schuld af te lossen. Daarnaast bepaalde de rechter dat 'alle gerechtelijke- en deurwaarderskosten voor rekening van Tica' komen.

