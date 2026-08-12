Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"
De miljoenenvilla van Gregory van der Wiel gaat binnenkort onder de hamer. Volgens Quote is de voormalig voetballer er niet in geslaagd om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, waardoor de woning in Amstelveen wordt geveild.
Van der Wiel zou in 2022 een lening van 850.000 euro hebben afgesloten voor het huis. Het plan was om dat bedrag af te lossen met geld uit een andere lening, dat hij vervolgens wilde beleggen.
Die constructie liep echter anders dan gehoopt. Volgens Quote kwam de oud-Ajacied zijn verplichtingen uiteindelijk niet na, waarna werd besloten om de woning te laten veilen.
De advocaat van de schuldeisers reageert scherp op de kwestie. Volgens hem heeft "Van der Wiel zijn volledige geloofwaardigheid te grabbel gegooid".
Van der Wiel speelde tijdens zijn loopbaan voornamelijk als rechtsback. Hij kwam onder meer uit voor Ajax, Paris Saint-Germain en Fenerbahçe. Daarnaast speelde hij 46 interlands voor het Nederlands elftal. In 2019 beëindigde hij zijn carrière als profvoetballer.
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