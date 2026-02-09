Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Van der Wiel: "Niemand had door dat ik aan het verdrinken was"

Niek
Gregory van der Wiel
Gregory van der Wiel Foto: © BSR Agency

Gregory van der Wiel heeft een indrukwekkende loopbaan als profvoetballer achter de rug, maar toch heeft hij er nauwelijks van kunnen genieten. De voormalig Ajax-verdediger, die onder andere twee landstitels wist te winnen met de club uit Amsterdam, deed deze opmerkelijke onthullingen via TikTok. 

"Weet je wat gek is? Ik heb zestien trofeeën gewonnen, maar ik voelde me helemaal alleen", verklapt hij. "Ik was omringd door spelers van wereldklasse. Iedereen was aan het feesten. De een danste, de ander zong. Maar ik had het gevoel dat ik er van buitenaf naar keek, alsof ik er geen deel van uitmaakte. Ik droeg het 'niets kan me iets schelen'-masker. En ik droeg het zo goed dat niemand doorhad dat ik aan het verdrinken was", aldus Van der Wiel.

"Mijn familie niet, mijn teamgenoten niet, zelfs ikzelf niet, om eerlijk te zijn. Ik voelde geen emotie, geen plezier, geen verdriet, niets. Ik was volledig afgesloten. Ik presteerde gewoon als een robot", constateert hij. "Als je nu in een kleedkamer zit en precies hetzelfde voelt, dan ben je niet zwak, dan ben je gewoon menselijk. Draag die last niet alleen. Het masker zal je breken. Geloof me, ik heb vijftien jaar lang een masker gedragen", besluit Van der Wiel openhartig. 

