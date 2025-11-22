Van der Wiel werd weggestuurd bij Ajax: "Het boeide allemaal niet"

Gregory van der Wiel brak in het betaalde voetbal door bij Ajax en beleefde de nodige momenten bij de Amsterdammers. Eén van zijn mooiste herinneringen is de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011.

"Dat blijft, vandaag de dag, nog steeds zo’n mooie dag. De sfeer in de Arena, wat er op het spel stond en dan ook nog winnen", vertelt Van der Wiel in de 14 minuten met... podcast van Ajax. "Ik had ook nog een groot aandeel daarin. Gepaard met het feest daarna en de ontlading, dat was alles in één eigenlijk."

Het leek er in eerste instantie niet eens op dat de voetballer het eerste elftal van de Amsterdammers zou bereiken. In de jeugdopleiding had de vleugelverdediger van weleer het moeilijk en hij werd zelfs eens weggestuurd bij de club. "Dat was in het begin wel zwaar, maar gelukkig had ik wel de juiste trainers om me heen in die periode. Ik denk dat ik ook een beetje verwend was. Ik wist niet wat ik in mijn handen had, het boeide allemaal niet. Het was wel een reality check toen ik werd weggestuurd."

Van der Wiel hervond zijn plezier bij HFC Haarlem. "Ik heb daar veel plezier gehad, misschien plezier dat ik de jaren daarvoor miste. Bij Ajax is het toch allemaal serieuzer. Het heeft me wel goed gedaan als persoon. Daarna begon ik weer te vlammen en goed te spelen. Daardoor lag de hele wereld weer voor me open."

En uiteindelijk brak hij door in het eerste elftal en haalde hij zelfs de WK-finale met Oranje. "Ik werd onderdeel van Ajax 1 en schopte het ook tot het Nederlands elftal. Daar heb ik de basiself ook vrij snel gehaald. Er stond toen gelijk een mooi WK voor de deur, waar we bijna succesvol werden. We haalden de finale uiteindelijk. Dat was echt een hele mooie periode, zeker weten", aldus Van der Wiel.