Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Van der Wiel werd weggestuurd bij Ajax: "Het boeide allemaal niet"

Stefan
Gregory van der Wiel
Gregory van der Wiel Foto: © BSR Agency

Gregory van der Wiel brak in het betaalde voetbal door bij Ajax en beleefde de nodige momenten bij de Amsterdammers. Eén van zijn mooiste herinneringen is de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011.

"Dat blijft, vandaag de dag, nog steeds zo’n mooie dag. De sfeer in de Arena, wat er op het spel stond en dan ook nog winnen", vertelt Van der Wiel in de 14 minuten met... podcast van Ajax. "Ik had ook nog een groot aandeel daarin. Gepaard met het feest daarna en de ontlading, dat was alles in één eigenlijk."

Het leek er in eerste instantie niet eens op dat de voetballer het eerste elftal van de Amsterdammers zou bereiken. In de jeugdopleiding had de vleugelverdediger van weleer het moeilijk en hij werd zelfs eens weggestuurd bij de club. "Dat was in het begin wel zwaar, maar gelukkig had ik wel de juiste trainers om me heen in die periode. Ik denk dat ik ook een beetje verwend was. Ik wist niet wat ik in mijn handen had, het boeide allemaal niet. Het was wel een reality check toen ik werd weggestuurd."

Van der Wiel hervond zijn plezier bij HFC Haarlem. "Ik heb daar veel plezier gehad, misschien plezier dat ik de jaren daarvoor miste. Bij Ajax is het toch allemaal serieuzer. Het heeft me wel goed gedaan als persoon. Daarna begon ik weer te vlammen en goed te spelen. Daardoor lag de hele wereld weer voor me open."

En uiteindelijk brak hij door in het eerste elftal en haalde hij zelfs de WK-finale met Oranje. "Ik werd onderdeel van Ajax 1 en schopte het ook tot het Nederlands elftal. Daar heb ik de basiself ook vrij snel gehaald. Er stond toen gelijk een mooi WK voor de deur, waar we bijna succesvol werden. We haalden de finale uiteindelijk. Dat was echt een hele mooie periode, zeker weten", aldus Van der Wiel.

Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine

Salah-Eddine langer bij PSV? "Weet niet of we de koopoptie lichten"

0
Sergio Padt

Sergio Padt prijst voormalig Ajacied: "Dat heb ik nooit gezien"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Gregory van der Wiel Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd