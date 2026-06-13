Van der Zee haalt uit: "Allemaal geld door putje gegaan bij Ajax"
Hans van der Zee kan zich niet vinden in de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Die stelde scoutingsbureau GIC in het gelijk in een rechtszaak tegen Ajax.
Het hof oordeelde dat Ajax ruim twee miljoen euro moet betalen vanwege de transfers van Lisandro Martínez en Antony naar Manchester United. Maar volgens Van der Zee heeft GIC geen aandeel gehad in de transfer van het Zuid-Amerikaanse duo naar Amsterdam.
"We hebben ze zelf ontdekt, zeker", zegt de voormalig Ajax-scout bij Vandaag Inside. "We hebben Antony gezien, ikzelf het meest eigenlijk nog van allemaal. We hebben dus eigenlijk helemaal niemand van buiten nodig gehad. Die mannen toonden een contract in de rechtbank dat is getekend door Ajax, waarschijnlijk door Marc Overmars."
"Ze zeggen er recht op te hebben", vervolgt Van der Zee. "Nu hebben ze weer twee miljoen euro gekregen. De vorige keer kregen ze vijf miljoen euro. Het is allemaal geld dat door het putje is gegaan bij Ajax. Zinloos", meent hij.
Van der Zee weet dat Ajax in 2016 een overeenkomst sloot met GIC. "Ze hebben zelf geen spelers, maar gaan naar Overmars toe en zeggen: Hier heb je een lijst van zestig Zuid-Amerikanen. Een soort schaduwelftal van zestig man. Dan zeggen ze: Marc, dit contract kost je niets, maar als je een speler van ons haalt, dan gaan we met je om tafel. Wat er precies in staat, weten we niet", schetst de oud-scout, die tussen 2007 en 2024 voor Ajax werkte.
Overmars zette zijn handtekening onder het contract. "Want anders kunnen ze die zaak niet winnen. Wij wisten er als scouts helemaal niets van. Antony en Martínez waren niet van hen, want ze hadden allebei hun eigen zaakwaarnemer. Ze hebben er helemaal niets mee te maken gehad, dat is het frappante."
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