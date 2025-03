Van der Zee: "Ik heb daar Van Halst uiteraard mee geconfronteerd"

Hans van der Zee heeft geen goed woord over voor de manier hoe Sven Mislintat te werk ging bij Ajax. Ook is de voormalig Ajax-scout kritisch op Jan van Halst, in die tijd technisch commissaris,

"Er waren bijna geen rapporten en als ze er waren, waren ze negatief. Dat klopt, dat heb ik gezegd en dat is ook zo", begint Van der Zee zijn verhaal aan tafel bij 1Twente VoetbalTijd. "Dat heb ik ook tegen Jan van Halst zelf gezegd. Ik vond het vreemd dat als je binnen komt bij een club, waar je niet zo bekend bent... Dan zou ik met mensen die er al heel lang zitten, op technische functies, contact zoeken. Dan zou ik er een keer mee gaan praten."

Dat heeft Van Halst volgens de voormalig scout 'nooit gedaan'. "Hij heeft, in mijn ogen, alleen maar gesproken met Mislintat. In ieder geval niet met mij of met andere scouts. Dat heb ik nagevraagd. Dat vind ik vreemd. Danny Blind kwam je heel vaak tegen. Die wist ook wat er leefde in de scouting. Van Halst totaal niet. Die keurde ook alles goed wat Mislintat hem had aanbevolen."

"Alles wat er gekocht werd, kwam uit zijn koker", doelt Van der Zee op Mislintat. "Mislintat deed het op eigen houtje. Of er waren helemaal geen scoutingsrapporten. Soms, als ze er wel waren, waren ze negatief. Dus ja... Ik heb daar Van Halst uiteraard mee geconfronteerd", zo klinkt het.