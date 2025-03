Van der Zee moest weg bij Ajax: "Er werd geen uitzondering gemaakt"

Hans van der Zee was bij meerdere toptransfers van Ajax betrokken, maar is niet langer in dienst van de Amsterdamse club. De scout is met pensioen, maar geeft zelf aan te denken dat hij nog wel weer terugkeert in de voetballerij.

"Door mijn leeftijd is dat tot stand gekomen, want ik ben 69", vertelt hij over zijn vertrek bij Ajax in Tekengeld van ESPN. "Ik had al twee keer met pensioen moeten gaan, maar ik heb twee keer verlengd. Eén keer onder Marc Overmars en één keer onder Alex Kroes. Maar op een gegeven moment heeft Kroes gezegd dat het mooi was geweest. Er werd niet één aflopend contract verlengd en er werd voor mij geen uitzondering gemaakt."

"En dat kwam door bezuinigingen en daar heeft Ajax het volste recht toe", legt de voormalig Ajax-scout verder uit. "Of het een pensioensgebonden vak is? Nou, ervaring is belangrijk. Dus ik denk niet dat leeftijd heel veel uit maakt, zo lang je je maar goed voelt. Ben je lichamelijk fit, dan kun je ieder jaar eigenlijk verlengen."

"Ik ging er ook vanuit dat het een 'hamerstuk' zou zijn, maar dat bleek niet het geval. En daarom ben ik nu met pensioen. Ik ben nog wel gebeld door een paar clubs, maar er zat niks bij wat ik een mooie uitdaging vond. Maar ik denk wel dat die nog komt", aldus Van der Zee.