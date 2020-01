Geschreven door Jessica Westdijk 17 jan 2020 om 11:01

Voor Ajacieden is het jammer dat 2019 ten einde is. Hoewel er op het laatst wat pijntjes waren – we waren moe – was het een historisch jaar dat Ajaxfans nooit zullen vergeten. Maar het is tijd om vooruit te kijken: welke spelers gaan ons komend jaar op de banken krijgen?

We weten nu al dat 2020 niet zo onvergetelijk gaat worden als 2019. Daar is één simpele reden voor: we spelen geen Champions League na de winterstop. Toch kan ook het Europa League-avontuur ons veel moois opleveren, kijk maar naar 2017, toen we de finale haalden. Daarnaast ligt Ajax op koers om de dubbel te prolongeren: in de competitie staan we eerste, zijn we favoriet bij de sportweddenschappen betFIRST en in de beker doen we nog volop mee. Het kan dus een schitterend jaar worden, maar uiteindelijk ligt dat aan de spelers. En dan vooral aan deze spelers:

1. Sontje Hansen

De concurrentie in de spitspositie is niet mals bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar laat nog met regelmaat zien dat hij niet versleten is, Lassina Traore laat het zien bij Jong Ajax en Brian Brobbey doet het bij de onder 19. Maar het grootste aanvallende talent van Ajax momenteel luistert naar de naam Sontje Hansen. Gaat hij dit seizoen niet debuteren, dan volgend jaar, en met zijn snelheid en neusje voor de goal heeft Hansen alles om Ajax voor het eerst sinds lange tijd weer een topspits uit eigen opleiding te geven.

2. Perr Schuurs

Joël Veltman doet het niet onverdienstelijk en dit jaar vormt hij een sterk duo met Daley Blind. Veltman heeft er ook geen geheim van te maken open te staan voor een avontuur in het buitenland en Perr Schuurs, die eigenlijk werd aangetrokken als vervanger van Mathijs de Ligt, staat te trappelen zijn plek in te nemen. Schuurs heeft in zowel de Champions League als Eredivisie laten zien dat hij daar klaar voor is, en Jong Ajax, waar hij tegen de potige spitsen uit de Eerste Divisie speelt, staat hij zijn mannetje.

3. Naci Ünüvar

Het grootste talent uit de jeugdopleiding bij Ajax heeft inmiddels zijn debuut in het betaald voetbal gemaakt, bij Jong Ajax. Alles wat de jonge spelmaker aanraakt verandert in goud en het is een kwestie van tijd voordat hij zich mag gaan opmaken voor zijn debuut in Ajax 1 – naar verwachting dit seizoen al.

4. Noa Lang

Noa Lang mocht tegen het eind van dit kalenderjaar al opdraven en scoorde bij zijn basisdebuut gelijk een hattrick. Ook in de CL laat Lang zien uitstekend te kunnen voetballen en het blijft een vraag waarom spelers als Siem de Jong en Zakaria Labyad nog bij Ajax spelen als ze eigenlijk de speeltijd voor zulke talenten kapen. Lang is eigenwijs, maar voetballen kan hij zeker, en dat zullen we de komende tijd zien.

5. Razvan Marin

Marin heeft het nog niet makkelijk in de Arena en het voetbal van Ajax is, zoals je wel vaker ziet bij aankopen, wennen voor de Roemeen. Ook is de concurrentie natuurlijk niet mis, maar in de wedstrijd tegen AZ en uit zijn eerdere jaren in België liet Marin wel zeker zien te kunnen voetballen. Het zou zonde zijn hem zien te vertrekken: hij heeft Ajax nog veel te brengen.