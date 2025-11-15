Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van Dijk wil in ArenA knallen: "Moeten het afmaken in Amsterdam"

Arthur
bron: NOS
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk Foto: © Pro Shots

Virgil van Dijk zag vrijdagavond hoe het Nederlands elftal moeite had om door het lage blok van Polen heen te breken. Na het gelijkspel in Polen richt de captain zich al op de wedstrijd van maandag tegen Litouwen, waarin Oranje in Amsterdam officieel de WK-deelname kan veiligstellen.

Van Dijk erkent dat de wedstrijd tegen Polen moeizaam verliep. In gesprek met de NOS legt hij uit: "Het is altijd lastig om door een laag blok heen te spelen en uiteindelijk veel kansen te creëren."

"Het was moeizaam. We verloren de bal vaak op moeilijke plekken, waardoor er countermogelijkheden kwamen voor de tegenstander. Natuurlijk is het goed dat we de gelijkmaker snel maakten in de tweede helft. Dan ga je op zoek, maar je moet wel rekening houden met een counter, wat zij als gameplan hebben."

Tijdens de eerste helft had Nederland vooral moeite met Matty Cash, de rechtsback van Polen, die regelmatig vrij aan de rechterkant opdook. Van Dijk: "Als je aan één kant druk probeert te zetten, dan maakt het normaal gesproken niet zoveel uit dat de andere kant helemaal open is. Maar een paar keer was het niet goed. Ik denk dat overall het gevoel is dat we moeizaam waren tegen een laag blok. Dat is iets wat we moeten verbeteren."

Hoewel de WK-deelname van Oranje officieus al zeker is, moet deze nog officieel worden bevestigd. Van Dijk kijkt uit naar de thuiswedstrijd tegen Litouwen. "Die wedstrijd stond natuurlijk sowieso vast. We moeten het afmaken in Amsterdam. Hopelijk heeft iedereen die komt kijken er ook heel veel zin in. Wij kunnen nu al niet wachten." 

