Geschreven door Jordi Smit 17 dec 2019 om 10:12

© Proshots

Merel van Dongen speelde drie jaar voor de Ajax Vrouwen, maar besloot in de zomer van 2018 de overstap te maken naar Spanje. Bij Betis Sevilla neemt de centrale verdedigster het onder meer op tegen het Barcelona van Lieke Martens en Stefanie van der Gragt. Ook bij het Nederlands elftal presteert Van Dongen uitstekend. Vandaar dat het Sportgala van Amsterdam haar besloot te nomineren voor Sportvrouw van het Jaar. De prijs ging uiteindelijk niet naar haar, maar trots op haar nominatie was ze zeker.

Sportgala van Amsterdam

“De nominatie vond ik al helemaal geweldig”, vertelt Van Dongen na afloop van de prijsuitreiking. “De topsporter in mij wil echter altijd alles winnen, dus toen ik hier naartoe leefde, dacht ik: het zou wel erg leuk zijn als ik de prijs win. Dat is helaas niet zo. Het doet me geen pijn, maar ik had het natuurlijk erg leuk gevonden.” De 26-jarige verdedigster vloog speciaal vanuit Spanje over om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. “Ik vroeg aan mijn trainer of hij het goed vond. Gisteren hadden we namelijk gespeeld en vandaag is het uitlooptraining. Ik mocht gelukkig de training van vandaag missen. Morgen vlieg ik weer terug richting Spanje.”

Betis Sevilla

Van Dongen heeft het persoonlijk bij Betis Sevilla goed naar haar zin, al presteert het elftal momenteel ondermaats. “Het gaat momenteel niet goed met het team. We hebben op dit moment een zwaar jaar, al weten we niet precies waarom. Als je kijkt naar de wedstrijden die we spelen, dan zijn we echt wel de betere ploeg. Alleen we spelen gelijk of verliezen op het nippertje. Het gaat dus niet zoals we hadden gehoopt, want we wilden eigenlijk in de top 6 eindigen. Daar staan we nog lang niet. Het wordt dus een zware tweede helft van het seizoen.”

De Amsterdamse voetbalster heeft een hoop bijgeleerd in Spanje. “De Nederlandse competitie loopt simpelweg achter op de Spaanse competitie. Daar speel ik een hoger niveau, waardoor ik mezelf weer kan ontwikkelen om bij het Nederlands Elftal in de basis te komen. Ik heb daarom wel een keuze gemaakt voor een club waarbij ik zeker wist dat ik zou spelen. Ook zocht ik naar een plek met goede randvoorwaarden. Daar was Betis eigenlijk de perfecte club voor. Ik speel alles, op een hoger niveau, tegen clubs als Barcelona en Real Madrid. Dat niveau heb je in Nederland niet. Uiteindelijk heeft de stap goed uitgepakt, want ik heb een basisplaats in het Nederlands Elftal veroverd.”

Nederlands Elftal

Afgelopen zomer beleefde Van Dongen haar hoogtepunt toen ze tijdens het WK tot de finale in het basiselftal startte. “Je komt daar in een stadion met 60.000 man. Het was een droom die uitkwam om daar te spelen.” Ze heeft dan ook erg genoten van haar wedstrijden in Frankrijk, al kwam er ook een hoop spanning bij kijken. “Voor mij was elk duel weer de belangrijkste wedstrijd ooit uit mijn carrière. Natuurlijk brengt dat druk met zich mee, maar overigens wel goede druk. Het was gewoon geweldig om mee te maken.” Uiteindelijk mocht Van Dongen tijdens de finale niet vanaf de aftrap meedoen. “Ik was zeker teleurgesteld dat ik de finale niet speelde. De teleurstelling is echter niet lang blijven hangen. Als ik terugkijk op het WK, dan kan ik alleen denken aan dat ik zo ontzettend blij ben waar ik sta en wat ik heb. Ik heb daar zo vaak mogen spelen en zo een bijdrage mogen leveren aan de medaille, dat ik alleen maar trots ben.”

Overigens denkt Van Dongen eraan over een aantal jaar bij Ajax terug te keren. “Of ik als voetballer terug kom naar Amsterdam? Waarschijnlijk wel. Je weet het natuurlijk nooit, maar die intentie heb ik zeker.”