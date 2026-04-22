Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"

Jan Willem van Dop heeft meer uitleg gegeven over het plan rondom een eventuele NL-League. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles geeft aan dat dat plan er een paar jaar geleden lag bij clubs zowel in de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie.

"In 2018/19 kwam dit idee ter tafel", vertelt Van Dop in de podcast De Bestuurskamer. "In dat plan zaten hele goede dingen, maar uiteindelijk ging het niet door. Er zouden 34 teams akkoord mee moeten gaan en die unanimiteit haalden we niet."

"Wij speelden destijds nog in de Keuken Kampioen Divisie", vervolgt de directeur van de Deventenaren. "Vanuit die competitie zagen MVV en De Graafschap het niet zitten. Vanuit de Eredivisie waren alleen Ajax en Feyenoord tegen, de rest van de teams was voor. Een reden voor Ajax en Feyenoord was misschien dat ze het apart vonden dat ze net zoveel stemrecht zouden hebben als, bijvoorbeeld Helmond Sport", legt Van Dop uit.