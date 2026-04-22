Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"
Jan Willem van Dop heeft meer uitleg gegeven over het plan rondom een eventuele NL-League. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles geeft aan dat dat plan er een paar jaar geleden lag bij clubs zowel in de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie.
"In 2018/19 kwam dit idee ter tafel", vertelt Van Dop in de podcast De Bestuurskamer. "In dat plan zaten hele goede dingen, maar uiteindelijk ging het niet door. Er zouden 34 teams akkoord mee moeten gaan en die unanimiteit haalden we niet."
"Wij speelden destijds nog in de Keuken Kampioen Divisie", vervolgt de directeur van de Deventenaren. "Vanuit die competitie zagen MVV en De Graafschap het niet zitten. Vanuit de Eredivisie waren alleen Ajax en Feyenoord tegen, de rest van de teams was voor. Een reden voor Ajax en Feyenoord was misschien dat ze het apart vonden dat ze net zoveel stemrecht zouden hebben als, bijvoorbeeld Helmond Sport", legt Van Dop uit.
Ondanks dat de realisatie van de competitie dichtbij was, ziet Van Dop het niet snel meer gebeuren. "Die unanimiteit haal je niet. Maar ook zonder te fuseren kunnen we werken aan een samenwerkingsverband", aldus Van Dop. "Het voordeel hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we bepaalde gelden beter kunnen verdelen."
Bij de NL League zouden belangenorganisaties Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie samengevoegd worden. Daarbij zou niet de KNVB, maar een een overkoepelend bestuur van de clubs het voor het zeggen hebben. Nederland is het enige Europese topvoetballand waar de landelijke voetbalbond de competitie organiseert. Behalve de governance kan de Eredivisie zich met een NL League beter in de markt zetten.
