Van Dop duidelijk: "Dan krijg je een Ajax - Feyenoord-situatie"
De nasleep van de beladen IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zorgt nog altijd voor discussie. Algemeen directeur Jan Willem van Dop wil echter nog niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen zoals het weren van uitsupporters.
De wedstrijd in Deventer begon zondagmiddag pas na een vertraging van 97 minuten, doordat supporters van PEC Zwolle met gezichtsbedekkende kleding in het uitvak verschenen, wat vooraf verboden was. Toch vindt Van Dop het te vroeg om harde conclusies te trekken over de toekomst van uitpubliek bij deze derby.
"Dat weet ik niet. Ik vind dat echt voorbarig. Dan gaan we een beetje naar zo'n Feyenoord-Ajax-situatie. Ik vind dat totaal niet van toepassing op dit moment op onze derby", aldus Van Dop in gesprek met RTV Oost.
Volgens de bestuurder ligt de verantwoordelijkheid niet bij PEC Zwolle als club. "Ik vind uiteraard dat we moeten evalueren, en nogmaals wat ik net ook al gezegd heb: PEC Zwolle zelf is niks te verwijten. Vooraf hebben ze alles gedaan, tijdens hebben ze alles gedaan en nadien waarschijnlijk ook alles gedaan."
Hoewel de gebeurtenissen door velen als heftig werden ervaren, ziet Van Dop een totaalverbod op uitsupporters niet zitten. "Dan ben je dus tegen uitsupporters. Daar houd ik niet van. Dus ik wil uiteraard ook mijn stinkende best doen om ervoor te zorgen dat er uitpubliek blijft. Dit is weer zo makkelijk. Dan gaat de politiek in Den Haag weer scoren, daar houd ik niet van", klinkt het fel.
Tot slot ging Van Dop in op de manier waarop supporters het stadion binnenkwamen, ondanks de controles. "Ze zijn allemaal gefouilleerd in Zwolle, met vuurwerkhonden erbij. Blijkbaar is het vuurwerk tegenwoordig ook van dien aard en zo klein dat je dat overal en nergens kan verbergen. Op plekken waar jij en ik niet willen voelen, denk ik", stelt hij. "Je mag alleen maar visiteren, niet fouilleren. Dan is het toch makkelijk om het binnen te krijgen", besluit Van Dop.
Theo Janssen adviseert Ajax-speler te vertrekken: "Een no-brainer"
Youri Mulder hard: "Zijn uitspraken zijn dramatisch voor Ajax"
Weghorst 'juicht' niet: "Hij weet misschien wat er komen gaat"
Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"
Van Dop duidelijk: "Dan krijg je een Ajax - Feyenoord-situatie"
Boulahrouz kritisch: "Ajax is op alle fronten helemaal afgetroefd"
Willem Vissers over Ajax: "Dat is een ouwehoerenclub geworden"
Erik Dijkstra moest huilen door nederlaag Ajax: "Paar baco's op"
Flamingo in opspraak bij PSV-feest: "Wie niet springt die is..."
Borelli dolt Ajacieden op titelfeest PSV: "Op een stil Leidseplein"
Kenneth Perez: "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt"
Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax
Henk Spaan zag 'broodmagere' speler: "Ajax liet hem gratis gaan"
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"
Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"
Hugo Borst tipt Ronald Koeman: "Hij reikt hoger dan Weghorst"
Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"
René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"
John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"