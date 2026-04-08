Van Dop duidelijk: "Dan krijg je een Ajax - Feyenoord-situatie"

De nasleep van de beladen IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zorgt nog altijd voor discussie. Algemeen directeur Jan Willem van Dop wil echter nog niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen zoals het weren van uitsupporters.

De wedstrijd in Deventer begon zondagmiddag pas na een vertraging van 97 minuten, doordat supporters van PEC Zwolle met gezichtsbedekkende kleding in het uitvak verschenen, wat vooraf verboden was. Toch vindt Van Dop het te vroeg om harde conclusies te trekken over de toekomst van uitpubliek bij deze derby.

"Dat weet ik niet. Ik vind dat echt voorbarig. Dan gaan we een beetje naar zo'n Feyenoord-Ajax-situatie. Ik vind dat totaal niet van toepassing op dit moment op onze derby", aldus Van Dop in gesprek met RTV Oost.

Volgens de bestuurder ligt de verantwoordelijkheid niet bij PEC Zwolle als club. "Ik vind uiteraard dat we moeten evalueren, en nogmaals wat ik net ook al gezegd heb: PEC Zwolle zelf is niks te verwijten. Vooraf hebben ze alles gedaan, tijdens hebben ze alles gedaan en nadien waarschijnlijk ook alles gedaan."

Hoewel de gebeurtenissen door velen als heftig werden ervaren, ziet Van Dop een totaalverbod op uitsupporters niet zitten. "Dan ben je dus tegen uitsupporters. Daar houd ik niet van. Dus ik wil uiteraard ook mijn stinkende best doen om ervoor te zorgen dat er uitpubliek blijft. Dit is weer zo makkelijk. Dan gaat de politiek in Den Haag weer scoren, daar houd ik niet van", klinkt het fel.

Tot slot ging Van Dop in op de manier waarop supporters het stadion binnenkwamen, ondanks de controles. "Ze zijn allemaal gefouilleerd in Zwolle, met vuurwerkhonden erbij. Blijkbaar is het vuurwerk tegenwoordig ook van dien aard en zo klein dat je dat overal en nergens kan verbergen. Op plekken waar jij en ik niet willen voelen, denk ik", stelt hij. "Je mag alleen maar visiteren, niet fouilleren. Dan is het toch makkelijk om het binnen te krijgen", besluit Van Dop.