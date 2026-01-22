Van Dop kritisch: "Ajax, Feyenoord en PSV moeten het écht doen"

Jan de Jong was namens de Eredivisie CV ook aanwezig bij het gesprek. "Het was georganiseerd om ons als clubs nog maar eens te wijzen op de welbekende coëfficiënten", begint Van Dop in De Bestuurskamer. "De presentatie die Jan gaf, werd afgesloten met de opmerking: ‘Ga wel met je sterkste opstelling spelen’. Maar dat is toch een inkopper? We hoeven elkaar toch niet aan te geven dat dat moet?"



De Europa League-wedstrijd tussen SC Braga en Feyenoord werd aangehaald als voorbeeld, waar Robin van Persie met een B-elftal aantrad in Portugal en daar de toon zette voor een verdere Europese campagne. "Daar deed Feyenoord het inderdaad niet, klopt. Terwijl de verantwoordelijkheid wel echt bij die clubs ligt", meent Van Dop.



Van Dop vindt niet dat men de kleine clubs op hun opstellingen en gedrag aan moet kijken. "Volgend jaar gaat NEC natuurlijk Europees spelen. En die gaan echt wel lekker voetballen en punten halen. Maar Ajax, Feyenoord en PSV moeten het écht doen."



Ferry de Haan, algemeen directeur van SC Heerenveen, snapt dat topclubs niet altijd met hun sterkste opstelling spelen. "Feyenoord en Ajax willen allebei voor plek twee gaan. Straks zijn ze allebei uitgespeeld, dus dan leggen ze die focus op plek twee. Ga het dan maar uitleggen…"