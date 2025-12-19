Van Dop wijst naar Ajax: "Praten over maximaal aantal buitenlanders"

Jan Willem van Dop is van mening dat er wat regels moeten veranderen bij de KNVB. Zo geeft hij aan dat vorderingen zijn gemaakt op het gebied van het versoepelen van de regeling met betrekking tot het salaris van spelers buiten de EU, waar Ajax er ook een aantal van in de selectie heeft.

"We hebben straks twee vergaderingen bij de KNVB", begint Jan Willem van Dop in de podcast De Bestuurskamer. "Daar willen we toch zaken aankaarten die we willen veranderen, bijvoorbeeld het niet-EU-salaris. Alle betrokken partijen zijn daar aanwezig. Dus we kunnen het daar zeker even over hebben. Een speler die niet uit Europa komt, moet anderhalf keer zoveel verdienen als de gemiddelde speler in de Eredivisie."

"Dat betekent op dit moment ongeveer zes ton", vervolgt hij. "Die afspraken gelden al jaren, maar de overheid en Belastingdienst zijn eindelijk zover om te praten over een eventuele verlaging van dat salaris. De vereiste is dan wel dat alle sociale partners het eens zijn."

En dat laatste loopt nu dus spaak. "Wat ons zeer verbaast, is dat de werknemersorganisatie de deur gewoon dichthoudt. Als clubs willen we heel graag naar een ander systeem", gaat hij verder. "In België is het niet-eu-salaris 110.000 euro, dat scheelt nogal. Daarom willen wij graag naar een ander format."

"Je kan gaan praten over een maximaal aantal buitenlanders. Want wij moeten nu zes ton betalen aan een speler van buiten de EU, als hij onder de twintig is, dan is het drie ton. Voor Ajax, Feyenoord en PSV zijn dat gemiddelden, maar voor ons soort clubs zijn dat uitzonderingen. Sterker nog, wij hebben geen spelers van buiten de EU. We kunnen ons dat niet permitteren", aldus Van Dop.