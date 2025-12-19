Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Van Dop wijst naar Ajax: "Praten over maximaal aantal buitenlanders"

Stefan
Jan Willem van Dop
Jan Willem van Dop Foto: © BSR Agency

Jan Willem van Dop is van mening dat er wat regels moeten veranderen bij de KNVB. Zo geeft hij aan dat vorderingen zijn gemaakt op het gebied van het versoepelen van de regeling met betrekking tot het salaris van spelers buiten de EU, waar Ajax er ook een aantal van in de selectie heeft.

"We hebben straks twee vergaderingen bij de KNVB", begint Jan Willem van Dop in de podcast De Bestuurskamer. "Daar willen we toch zaken aankaarten die we willen veranderen, bijvoorbeeld het niet-EU-salaris. Alle betrokken partijen zijn daar aanwezig. Dus we kunnen het daar zeker even over hebben. Een speler die niet uit Europa komt, moet anderhalf keer zoveel verdienen als de gemiddelde speler in de Eredivisie."

"Dat betekent op dit moment ongeveer zes ton", vervolgt hij. "Die afspraken gelden al jaren, maar de overheid en Belastingdienst zijn eindelijk zover om te praten over een eventuele verlaging van dat salaris. De vereiste is dan wel dat alle sociale partners het eens zijn."

En dat laatste loopt nu dus spaak. "Wat ons zeer verbaast, is dat de werknemersorganisatie de deur gewoon dichthoudt. Als clubs willen we heel graag naar een ander systeem", gaat hij verder. "In België is het niet-eu-salaris 110.000 euro, dat scheelt nogal. Daarom willen wij graag naar een ander format."

"Je kan gaan praten over een maximaal aantal buitenlanders. Want wij moeten nu zes ton betalen aan een speler van buiten de EU, als hij onder de twintig is, dan is het drie ton. Voor Ajax, Feyenoord en PSV zijn dat gemiddelden, maar voor ons soort clubs zijn dat uitzonderingen. Sterker nog, wij hebben geen spelers van buiten de EU. We kunnen ons dat niet permitteren", aldus Van Dop.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Driessen pleit voor ontslag Ajax-bestuurder: "Ordinaire oplichting"

0
Johan Inan

Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd