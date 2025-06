Van Duijn duidelijk: "Hij heeft geen perspectief meer bij Ajax"

Ajax wil zich deze zomer versterken met Joeri Heerkens, zo werd dinsdagochtend bekend. De 18-jarige keeper is volgens Voetbal International in beeld om stand-in van Vitezslav Jaros te worden in Amsterdam.

Voor die rol had Ajax eerder de pijlen gericht op Robin Roefs. NEC zit echter hoog in de boom voor de doelman en volgens VI past Heerkens 'beter in het profiel dat Ajax voor ogen heeft'. De Amsterdamse club volgt de Nederlandse jeugdinternational al langer en hoopt hem voor twee miljoen euro over te kunnen nemen van Sparta Praag.

De rol van Jay Gorter is uitgespeeld bij Ajax, weet VI. "Vanwege de serieuze belangstelling voor Heerkens is het duidelijk dat Jay Gorter geen perspectief meer heeft bij Ajax", zo klinkt het. Gorter heeft wat aanbiedingen in beraad, maar de doelman moet de knoop nog doorhakken.