Van Duijn: "Ik sluit ook niet uit dat Josip Sutalo nog gaat"

Francesco Farioli zou interesse hebben in Ajacied Josip Sutalo. Ajax houdt vanzelfsprekend een shortlist bij met mogelijke vervangers. De naam van NEC-speler Philippe Sandler valt in Amsterdam, zoals dat afgelopen zomer ook het geval was.

"Kroes en Beuker hadden het in het interview op Ajax TV natuurlijk ook over een rechtercentrale tussen Sutalo en de jongere garde in", opent host Hugo Heinen van het programma TransferPioneers. "In dat kader valt de naam Sandler weer. Is dat reëel?"

Clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International heeft daar zijn twijfels bij: "Sandler zou ik niet op inzetten Dat was vorig jaar heel dichtbij, maar toen raakte hij geblesseerd, dacht ik. Sandler vind ik geen back-up voor Sutalo. Ik sluit ook niet uit dat Sutalo nog gaat, dat zou zomaar kunnen", zegt Van Duijn.

"Want volgens mij zit Farioli daar ook nog achteraan. Dus dan zou ik niet per se inzetten op Sandler. Die is ook heel blessuregevoelig, hè", weet hij. "Als jij de Champions League ingaat en een dubbel programma heb, dan moet je kunnen bouwen op iemand die fit is. Sandler past niet helemaal in dat plaatje. Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.”