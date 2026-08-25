Van Duijn onthult: "Hij stond niet onwelwillend tegenover Ajax"

Azzedine Ounahi staat deze zomer hoog op het verlanglijstje van Ajax. Volgens Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International behoorde de Marokkaans international zelfs tot de belangrijkste targets van Jordi Cruijff, voordat de Amsterdammers toesloegen met Julian Brandt.

"Daar sloeg Cruijff met het aantrekken van Brandt misschien wel zijn grootste en meest verrassende slag tot nu toe", schrijft Van Duijn. Voordat Brandt naar Amsterdam kwam, keek Ajax nadrukkelijk naar Ounahi. "Maar voor hij de Duitser naar Ajax haalde, was Marokko-uitblinker Azzedine Ounahi een van zijn toptargets."

Ounahi werkte eerder bij Girona samen met Míchel Sánchez. Daar werd hij voornamelijk gebruikt als nummer tien en linksbuiten en wist hij onder de huidige Ajax-trainer indruk te maken. "Ounahi, die bij Girona voornamelijk als 10 en linksbuiten speelde, bloeide op onder Míchel en staat niet onwelwillend tegenover Ajax", aldus Van Duijn.