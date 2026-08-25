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Van Duijn onthult: "Hij stond niet onwelwillend tegenover Ajax"

Amber
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Azzedine Ounahi staat deze zomer hoog op het verlanglijstje van Ajax. Volgens Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International behoorde de Marokkaans international zelfs tot de belangrijkste targets van Jordi Cruijff, voordat de Amsterdammers toesloegen met Julian Brandt.

"Daar sloeg Cruijff met het aantrekken van Brandt misschien wel zijn grootste en meest verrassende slag tot nu toe", schrijft Van Duijn. Voordat Brandt naar Amsterdam kwam, keek Ajax nadrukkelijk naar Ounahi. "Maar voor hij de Duitser naar Ajax haalde, was Marokko-uitblinker Azzedine Ounahi een van zijn toptargets."

Ounahi werkte eerder bij Girona samen met Míchel Sánchez. Daar werd hij voornamelijk gebruikt als nummer tien en linksbuiten en wist hij onder de huidige Ajax-trainer indruk te maken. "Ounahi, die bij Girona voornamelijk als 10 en linksbuiten speelde, bloeide op onder Míchel en staat niet onwelwillend tegenover Ajax", aldus Van Duijn.

Een transfer lijkt echter lastig vanwege de financiële concurrentie. "Het is de vraag of zijn komst financieel haalbaar is omdat andere clubs meer bieden dan Cruijff kan."

Bovendien heeft Ajax op de positie waar Ounahi waarschijnlijk het beste tot zijn recht komt al Oscar Gloukh. Míchel zou zeer tevreden zijn over de Israëliër. "Op de plek waar Ounahi op het eerste oog het beste tot zijn recht komt, heeft Ajax met Oscar Gloukh al een speler in huis over wie Míchel zeer tevreden is."

Een vertrek van Gloukh speelt momenteel nauwelijks. "Rond de Israëliër speelt momenteel weinig concreets en een mogelijke transfer naar Deportivo La Coruña, waarover in Spaanse media werd geschreven, ziet hij zelf niet zitten."

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