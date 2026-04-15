Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
Daley Blind lijkt deze zomer terug te gaan keren bij Ajax. De verdediger zijn contract bij Girona loopt af, waardoor een terugkeer naar Amsterdam logisch lijkt.
"De meest voor de hand liggende transfer deze zomer is Blind. Als je er een in kan vullen, is die het. Afgelopen zomer en winter was daar ook al sprake van, Fred Grim wilde hem heel graag hebben", legt Van Duijn uit in de Pantelic Podcast van Voetbal International. "Boven Manuel Ugarte zelfs nog."
Ajax wilde echter niet meewerken aan een transfersom. "Dat was een clausule in zijn contract, maar Ajax wilde dat niet betalen. In de zomer is hij transfervrij en hij wil heel graag afsluiten bij Ajax. De terugkeer van Blind kun je wel met potlood invullen", meent hij. Blind speelde al 333 keer mee namens Ajax.
