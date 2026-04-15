Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Daley Blind en Nicolas Tagliafico Foto: © BSR Agency

Daley Blind lijkt deze zomer terug te gaan keren bij Ajax. De verdediger zijn contract bij Girona loopt af, waardoor een terugkeer naar Amsterdam logisch lijkt.

"De meest voor de hand liggende transfer deze zomer is Blind. Als je er een in kan vullen, is die het. Afgelopen zomer en winter was daar ook al sprake van, Fred Grim wilde hem heel graag hebben", legt Van Duijn uit in de Pantelic Podcast van Voetbal International. "Boven Manuel Ugarte zelfs nog."  

Ajax wilde echter niet meewerken aan een transfersom. "Dat was een clausule in zijn contract, maar Ajax wilde dat niet betalen. In de zomer is hij transfervrij en hij wil heel graag afsluiten bij Ajax. De terugkeer van Blind kun je wel met potlood invullen", meent hij. Blind speelde al 333 keer mee namens Ajax.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'

0
Stije Resink in de spelerstunnel van FC Groningen

Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Bekijk meer video’s
