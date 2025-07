Van Duijn zeker: "Dat hij weggaat bij Ajax is wel duidelijk"

Dat hij gaat, twijfelt van Duijn niet over: "Die kun je wel invullen. Hetzelfde met Henderson, daarvan wist je ook al weken dat hij weg zou gaan. Nu is het officieel", opent Van Duijn, clubwatcher van Voetbal International, bij TransferPioniers de podcast." Het zit er ook dik in dat Brobbey weggaat. Ik ben alleen benieuwd waarheen", zegt Van Duijn.

"Hij had jarenlang dezelfde zaakwaarnemer, José Fortes Rodriguez. Die heeft hij nu ingeruild voor een Franse agent, dezelfde als Farioli. Als je een beetje puzzelstukjes gaat leggen, dan zie je dat die agent veel bij Sunderland zit", zegt Van Duijn.

"Die heeft volgens mij de TD en de trainer geleverd. Vaak zie je dat agenten met bepaalde connecties hun spelers daar ook aandragen. Maar ik zie Brobbey eerlijk gezegd niet naar Sunderland gaan, al is dat hij weggaat wel duidelijk", besluit hij.