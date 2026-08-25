Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"
Ajax heeft de zoektocht naar een nieuwe nummer zes nog altijd niet afgerond. Volgens Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International is het vertrek van Jordan Henderson, inmiddels ruim een jaar geleden, nog steeds niet goed opgevangen.
"Het vertrek van Jordan Henderson, nu ruim een jaar geleden, heeft een gat achtergelaten dat nog altijd niet is gevuld", schrijft Van Duijn. Ajax probeerde de positie vorig seizoen onder meer in te vullen met James McConnell, maar die huurdeal pakte niet uit zoals gehoopt. Ook Youri Regeer heeft volgens de clubwatcher deze zomer niet kunnen aantonen dat hij de ideale oplossing is.
"Ajax sloeg vorig jaar zomer de plank mis met het huren van James McConnell. Andere opties voldeden niet en ook Youri Regeer heeft deze zomer laten zien niet klaar te zijn voor die rol. Ondertussen zijn we ruim een jaar verder en is er nog altijd geen volwaardige opvolger van Henderson."
Trainer Míchel heeft een duidelijk profiel voor ogen. "Míchel heeft de wens uitgesproken een 'voetballende' 6 te willen, een speler die meer is dan alleen het slot op de deur en technisch vaardig genoeg is om een ploeg aan het voetballen te krijgen."
Daarbij zoekt Ajax ook nadrukkelijk naar leiderschap. "Daarnaast moet hij leiderschapskwaliteiten hebben, iemand die de ploeg stuurt en verantwoordelijkheid neemt." Edson Álvarez voldoet volgens Van Duijn slechts gedeeltelijk aan die wensen. "Wat dat laatste betreft past de veelgenoemde Edson Álvarez uitstekend, maar voetballend is hij dan weer niet wat Ajax zoekt."
Patrick Berg past qua spel beter in het gewenste profiel. "Een speler die beter in dat profiel past is Patrick Berg. De aanvoerder van FK Bodo/Glimt en het Noorse elftal is al vaker genoemd bij Ajax en ook deze zomer intern een thema geweest, maar de kans dat hij komt lijkt niet groot."
Jordi Cruijff kijkt daarom verder en houdt ook de markt met transfervrije spelers in de gaten. "Eerder maakte hij daar werk van Dani Ceballos, die na zijn vertrek bij Real Madrid nog altijd geen club heeft. Het is een teken dat de 'TD' van Ajax ook de transfervrije buitenkansjes volgt."
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Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"
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