Van Duinen blikt terug op speciale momenten: "In de Arena ook"

Mike van Duinen heeft een mijlpaal bereikt waar hij zelf nooit van had durven dromen. Tegen FC Twente speelde de 34-jarige aanvaller van Excelsior zijn driehonderdste Eredivisie-wedstrijd. Voor iemand die pas laat instroomde in het betaalde voetbal voelt dat als een kleine overwinning op zichzelf.

"Werkelijk nooit gedacht dat ik de driehonderd zou halen", zegt Van Duinen eerlijk tegen Voetbal International. "Dat ik überhaupt het profvoetbal haalde, terwijl ik pas laat naar een bvo ging, vond ik al geweldig."

Tegenwoordig vervult hij vooral de rol van invaller. "Als er een goal nodig is of als een resultaat over de streep moet worden getrokken. Ik ken mijn rol en ben er voor die jonge gasten." Met een glimlach voegt hij toe: "Soms zullen mensen denken: wat is dat voor idioot als ze me zien invallen. Maar eigenlijk ben ik een hele aardige jongen."

Hij koestert vooral de momenten waarop hij scoorde in iconische stadions. "In De Kuip scoren was speciaal, in De Arena ook. Dat zijn de verhalen die je later nog vertelt. Alleen bij PSV is het me nooit gelukt."

Over stoppen denkt Van Duinen nog niet na. "Ik bekijk het per jaar, maar ik ben nog fit en wil spelen." Mocht het profvoetbal ophouden, dan lonkt misschien nog een avontuur in de Tweede Divisie. "Daar zitten fantastische clubs bij. Dat lijkt me echt geweldig."

Een stap naar een lager vriendenteam is voorlopig geen optie. "Daar ben ik nog te fanatiek voor."