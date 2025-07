Van Gaal: "Ajax heeft niet de beste jeugdopleiding van Nederland"

Louis van Gaal zat vrijdag aan tafel bij de talkshow Humberto . Daar gaf hij een klein inkijkje in de manier waarop hij Ajax aan het hervormen is.

Bij Ajax is de jeugdopleiding een belangrijk speerpunt van de club uit de hoofdstad. Van Gaal ziet dat er daar veranderingen plaatsvinden: "Dertig à veertig jaar geleden hadden we de beste opleiding van Nederland. Dat heeft nu een andere club."

Van Gaal wilde de naam van deze club niet noemen, maar hoorde de club 'AZ' wel geopperd worden door een andere tafelgast. "Daar zit je wel dichtbij", aldus de voormalig bondscoach, die daarmee toch leek te zeggen dat het volgens hem om de club uit Alkmaar gaat, volgens Voetbal International. "Ajax moet daar terug naartoe en daar zijn we vorig jaar mee begonnen."

Met John Heitinga aan het roer slaat de hoofdmacht Ajax een nieuwe weg in dan onder Francesco Farioli. Dat kan volgens Van Gaal goed uitpakken. "Heitinga is de trainer en die bepaalt hoe het voetbal van Ajax eruit gaat zien. Hij gaat het op zijn eigen manier doen en ik denk dat dat dicht is bij hoe Ajax het wil. We gaan het zien."