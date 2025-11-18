Van Gaal bedankte als bondscoach: "Kon geen wereldkampioen worden"

Curaçao staat op het punt een stukje voetbalgeschiedenis te schrijven. Vanavond kan een gelijkspel tegen Jamaica voldoende zijn om het eiland als kleinste land ooit te laten kwalificeren voor een WK.

Gilbert Martina, president van de Federashon Futbòl Kòrsou oftewel de Curaçaose voetbalbond (FFK), onthult tegenover Voetbal International dat de bond in het recente verleden verschillende Nederlandse toptrainers heeft benaderd. Op de vraag welke trainers dat waren, geeft hij een opmerkelijke opsomming.

Martina vertel het volgende. "We begonnen met Bert van Marwijk. In juni 2023 hebben we hem benaderd. Hij was vereerd maar gaf aan met trainerspensioen te zijn. Daarna hebben we contact opgenomen met Louis van Gaal. Maar hij bedankte omdat hij met ons geen wereldkampioen kon worden. Hij wilde alleen bondscoach worden van een land waarmee dat wel haalbaar was."

Toen kwam een oud-trainer van onder meer Feyenoord, FC Twente en PSV in beeld. "Daarna richtten we ons vizier op Fred Rutten. We hadden een goed eerste gesprek, waarna ik naar Nederland ben gevlogen om hem te ontmoeten en verder te praten. Rutten was enthousiast, wij zagen het ook zitten, maar twee weken later belde hij alsnog af na overleg met zijn vrouw. In augustus 2023 probeerden we het alsnog bij Advocaat. Hij was geïnteresseerd en dat was het beginpunt van deze hemelse reis."